Sicilia, si uccide lanciandosi dal quarto piano. Tragedia a Palermo

04/12/2019 22:05:00

Tragedia questa mattina in via Monte San Calogero, a Palermo. Un uomo di 78 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone della propria abitazione: abitava al quarto piano.

L'anziano era affetto da alzheimer e parkinson. Dolore e incredulità tra i residenti della zona e i familiari giunti sul posto. In via Monte San Calogero sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.



Il palazzo si trova di fronte la scuola elementare Fava, la cui dirigenza è stata informata della presenza delle forze dell'ordine e delle ambulanze.