"Il borgo dei presepi", tutto pronto ad Erice per gli eventi natalizi

06/12/2019 08:15:00

Dal 7 dicembre inizia “EricèNatale- Il Borgo dei Presepi”, si tratta di un evento organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il comune di Erice, il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, il supporto tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo e la collaborazione dell’associazione Montagna del Signore e della Funierice.



Nei mesi scorsi la Fondazione Erice arte ha partecipato ad un avviso pubblico emanato dall’assessorato ed il progetto è risultato tra i vincitori del bando che è volto alla realizzazione di coproduzioni per la valorizzazione delle eccellenze artistiche e i siti di interesse culturale nonché alla destagionalizzazione del calendario turistico.

Nella sede dell’assessorato è stato presentato l’evento che avrà il suo inizio ufficiale tra due giorni.



Daniela Toscano, sindaco di Erice , e presidente Fondazione EriceArte ha spiegato: “la Fondazione EriceArte da anni partecipa e collabora con il comune per proporre una stagione natalizia di grande pregio cosi per come merita un borgo così importante come Erice, e abbiamo partecipato tramite la fondazione e soprattutto grazie a PianetaSud che ci ha proposto queste attrazioni artistiche e musicali abbiamo condiviso questo progetto che è stato presentato qui in assessorato e quindi ringrazio l’assessore regionale perché il sostegno economico a questo tipo di attività sono assolutamente fondamentali perché comunque aiutano le amministrazioni che non hanno grandi possibilità economiche a poter sostenere e soprattutto promuovere il territorio, perché quello che dobbiamo pensare è che è fondamentale è quello di aiutare e sostenere le attività economiche perché il borgo di Erice(il quale vanta una storia millenaria assolutamente importante) ha tutte le caratteristiche relative alle eccellenze che presentano i borghi di Sicilia e quindi sono un patrimonio da tutelare e da promuovere”.



Nel progetto musicale e artistico viene evidenziato e sottolineato la sicilianità del comune di Erice sia in estate che in inverno.

Il progetto vuole promuovere l’identità storico-culturale quindi la tradizione musicale e artistica anche rivista in chiave moderna.

Tra gli ospiti e le iniziative dell’evento oltre al musicista Mario Incudine, esponente di spicco della musica popolare siciliana, ci sarà l’appuntamento "zampogne dal mondo" un importante evento internazionale arrivato alla quinta edizione.



“ La rassegna zampogne dal mondo è importante, saranno presenti gruppi siciliani e anche di altre parti dell’Italia che hanno in comune l’utilizzo di questo strumento che incarna lo spirito natalizio” conclude il sindaco Toscano.



Il programma prevede- oltre a spettacoli teatrali per bambini con gli artisti di Teatro Atlante- anche momenti dedicati al cinema con la proiezione del film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco e quello di Mimmo Calopresti Aspromonte- La terra degli ultimi.

E per finire l’anno in bellezza sarà possibile assistere assistere a giochi pirotecnici, al concerto dei Qbeta e a mezzanotte il brindisi di mezzanotte offerto da Firriato.

Francesco Graziano