L'evento di Fratelli d'Italia a Trapani, il bilancio di GioventÃ¹ Nazionale

Sabato 7 dicembre a Trapani ad #IdeePerIlTerritorio, evento di Fratelli d'Italia, i ragazzi di Gioventù Nazionale hanno avuto modo di incontrare, conoscere ed ascoltare gli importanti ospiti che si sono susseguiti sul palco del Cine Teatro Royal. "Una manifestazione del genere non si vedeva da anni, sul territorio trapanese la destra torna protagonista".

In una nota il Portavoce Provinciale di Gioventù Nazionale di Trapani – Michele Ritondo – parla dell’evento trapanese.



“Salvatore Ombra (AirGest), ha mostrato il suo progetto per provare a rilanciare l'aeroporto di Trapani-Birgi, - ci dice Michele Ritondo, Fabio Damiani (ASP TP), ci ha parlato di alcune figure professionali del settore sanitario difficili da trovare. Tanti ed importanti i confronti ai quali i nostri ragazzi hanno partecipato sabato scorso a Trapani, Giorgio Heller (noto imprenditore), Giuseppe Messina (Segretario UGL Sicilia), Salvatore Alagna (pres. Camera Penale di Trapani), momento particolare con Domenico Marigliano che ci ha parlato di strani casi di bambini strappati alle famiglie purtroppo anche sul nostro territorio.



La classe dirigente di FdI a Trapani ha deciso di non far interventi di partito alla manifestazione, eccezion fatta per l'On. Giampiero Cannella, che ha dato ai cittadini la piena disponibilità di tutti gli amministratori e professionisti del partito di Giorgia Meloni, ma solo interventi utili a creare un’idea vera della situazione del territorio.

I ragazzi di Gioventù Nazionale presenti all'evento hanno avuto la possibilità di cresce ed imparare, abbiamo tutti arricchito il nostro bagaglio culturale e sono certo che, partendo da quanto uscito dall'evento #IdeePerIlTerritorio, si riuscirà davvero a mettere su un importante programmazione territoriale con protagonisti gli amministratori di Fratelli d'Italia. I nostri ragazzi vengono coinvolti ad ogni passo dal partito, i giovani sono una risorsa importante e, permettetemi, sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi!".



"Al Cine Teatro Royal anche un’istallazione preparata da Gioventù Nazionale che, simbolicamente, rappresentava tutti i muri da abbattere necessariamente per poter risollevare le sorti dei Giovani Italiani, Droga, Mafia, Disoccupazione, Globalismo ed altro ancora.

Presto in programmazione un grande evento con protagoniste tante iniziative dedicate ai giovani che, con coraggio, scelgono di restare nella propria terra!

Insieme al Coordinatore Regionale di Gioventù Nazionale, Antonio Piazza, al coordinatore Provinciale di FdI, Maurizio Miceli, al Coordinatore Regionale di FdI, On. Giampiero Cannella, siamo parte integrante del territorio e ogni giorno portiamo in alto la fiamma tricolore del nostro partito.”