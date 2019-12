Caro voli per la Sicilia: arrivano le "tariffe sociali"

13/12/2019 07:19:00

La Commissione Bilancio del Senato approva un emendamento per garantire ai siciliani la continuità territoriale. A darne notizia è Valeria Sudano, senatrice di Italia Viva, prima firmataria dell’emendamento. L’emendamento sarà inserito nella manovra economica.

Il provvedimento garantirà ai siciliani lo stesso diritto alla mobilità che è attualmente applicato alla Regione Sardegna. “Finalmente sarà possibile bandire gare, nel rispetto delle regole comunitarie – prosegue la Sudano – per l’assegnazione di tratte agevolate per l’intero territorio siciliano. E’ una misura strutturale che riguarda tutti i siciliani, non solo alcune categorie, come previsto dalle tariffe sociali, che saranno applicate per il 2020, e che assicura il diritto alla mobilità sostenibile. Le gare saranno gestiste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che valuterà quali rotte saranno agevolate. Si è tentato più volte di arrivare a questo risultato e finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo. E’ l’acquisizione di un diritto che attendevamo da tempo e che finalmente è realtà”.

Anche il commissario del Pd plaude alla norma “Ieri sera, con il voto favorevole della maggioranza, è stato approvato un emendamento in commissione Bilancio del Senato sulla continuità territoriale in Sicilia. Tutto questo consentirà collegamenti a prezzi accessibili, ponendo fine alle speculazioni che si registrano soprattutto nei periodi festivi e che rendono inaccessibile il ritorno a casa per tanti siciliani. È un fatto di grande rilievo, perché finalmente si tutela e garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani” dice in una nota il commissario regionale in Sicilia del Partito Democratico, Alberto Losacco.

Per ovviare al caro voli, il Governo Musumeci metterà a disposizione dei bus a un prezzo agevolato per gli studenti fuori sede che, dal Nord, rischiano di non poter rientrare in Sicilia per le festività natalizie.

Una delle partecipate della Regione, l'Ast, Azienda Siciliana Trasporti, metterà a disposizione otto pullman che faranno sosta a Milano, Napoli e Roma, offriranno tratte per l'Isola a un prezzo agevolato.

Varranno invece dal 2020, invece, le “tariffe sociali” proposte dal viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. La misura è passata in commissione Bilancio al Senato come emendamento alla Finanziaria nazionale. Una volta approvato, gli uffici del ministero alle Infrastrutture e ai trasporti dovranno emanare il decreto che introdurrà delle tariffe agevolate per alcune categorie di soggetti: studenti universitari fuori sede, disabili destinatari della legge 104, lavoratori dipendenti fuori dalla Sicilia con reddito inferiore a 20mila euro e migranti sanitari che rispettino la stessa fascia di reddito. Per queste categorie, dunque, il biglietto avrà uno sconto fra il 30 e il 40 per cento. Per accedere alle misure occorrerà dichiarare di appartenere a una delle categorie e rispondere a delle domande che provino il possesso dei requisiti. Il valore dello sconto sarà pagato alle compagnie aeree dallo Stato.