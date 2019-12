Ecco gli eventi natalizi in giro per la provincia di Trapani

15/12/2019 06:00:00

La provincia di Trapani si appresta a festeggiare il Natale con un lungo elenco di eventi.

Marsala - Il 16 dicembre dalle 16 “Musica nelle Piazze” con la Dixieland in Piazza Fiera a Strasatti, poi nel piazzale della Chiesa di Bambina e nella Piazza di Ciavolo; il 17 dalle 16 Dixieland itinerante in Piazza Cutusio, a SS Filippo e Giacomo e dalle 18.30 presso la Piazza di Paolini; il 20 “Christmas Show”, magie e intrattenimento nel piazzale della Chiesa di Sappusi e il 21 dicembre presso il campetto sportivo di via Istria dalle 16; il 22 dalle 17 “La città in festa” con musica itinerante; il 23 dalle 16 “la parata dei babbi natale” in giro per la Città; il 26 concerto della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” in Piazza della Repubblica; il 28 dalle 17 “La Città in festa” in musica; lunedì 30 dalle 21.30 concerto “Letter to Christmas a cura del musicista Gino De Vita alla Loggia; il 31 alle 22 Notte di Capodanno con il live della band Yasmin Brothers, brindisi e dj in Piazza Loggia.

Tutto pronto al Csr-Aias di Marsala per la grande inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, la manifestazione realizzata dal Centro di riabilitazione insieme all'associazione Lisola Onlus, con il patrocinio del Comune di Marsala.

Questo pomeriggio, alle 17, si terrà l'atteso taglio del nastro dell'evento per grandi e piccini, con spettacoli, musical, mercatini natalizi, buon cibo e una bellissima riproduzione della casa di Babbo Natale. Tutti gli ambienti del Csr sono stati trasformati in un enorme villaggio incantato, centinaia di metri quadrati che si trasformeranno magicamente nella dimora di Santa Claus con un lungo percorso di giochi, divertimenti, animazione, esposizioni, tutto all'insegna dell'inclusione sociale.

Il Villaggio di Babbo Natale rimarrà aperto per una settimana, fino a domenica 22 dicembre, con ingresso gratuito ed è stato realizzato non solo come occasione di divertimento ma è anche un vero esempio di inclusione sociale. A realizzare allestimenti, scenografie, costumi e dolci, infatti sono stati i ragazzi e le ragazze con disabilità del Csr-Aias di Marsala, con la collaborazione dei Centri Csr presenti ad Alcamo, Mazara, Paceco e Salemi, sempre assistiti dagli operatori dei Centri di riabilitazione e dell'associazione Lisola Onlus.

Il Villaggio riproduce la camera da letto di Babbo Natale e la sua cucina, la fabbrica dei giochi, quella in cui i doni vengono impacchettati e il Centro postale di Santa Claus. E, ancora, una speciale stanza in cui si assisterà dal vivo alla produzione dei saponi, un cantastorie che guiderà i visitatori tra le varie stanze, tanti elfi divertenti impersonati dai ragazzi del Csr, i bimbi dell'associazione TAM vestiti da giocattoli, una sala giochi, animazione per bambini, esposizione di presepi, lettura di fiabe a cura di L'Albero delle Storie, esposizione di uccellini e pappagalli a cura dell'Associazione Ornitologica Lilybetana, centro adozione randagi grazie alla partecipazione dell'associazione Randagi del Sud, esposizione di giostrine natalizie con lo stand del negozio Babilonia.

Nel Villaggio inoltre sarà possibile acquistare i tantissimi manufatti artigianali realizzati dagli Assistiti dei Centri Csr all'interno dei laboratori artistici e tante idee regalo o per addobbare la casa durante le feste.

A dare un importante contributo all'evento anche il VI Reggimento Bersaglieri di Trapani, che ha messo a disposizione del materiale per allestire gli stand e le varie zone del Villaggio, ed il Corpo Forestale di Trapani, che ha donato degli abeti veri per rendere l'atmosfera ancora più bella. Collaborano all'evento anche il Gospel Kids del V Circolo didattico Strasatti Nuovo, l'associazione CPA Sport – Caccia, Pesca e Ambiente e l'Istituto tecnico agrario e alberghiero ISISS “Abele Damiani” di Marsala, dove i ragazzi del Csr hanno realizzato degli ottimi biscotti che verranno distribuiti ai bimbi durante l'inaugurazione.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto tutti i giorni dal 15 al 22 dicembre, la mattina su prenotazione, dalle 9.30 alle 12.30, e il pomeriggio ad ingresso libero dalle 17 alle 19.30.

San Vito Lo Capo - Un cartellone natalizio ricco di eventi a San Vito Lo Capo, Macari e Castelluzzo. Dal 14 dicembre a 6 gennaio 2019, tanti appuntamenti, tra recital, concerti e canti, manifestazioni nelle piazze e al teatro comunale, musica e degustazioni. Tante anche le rappresentazioni della natività che si potranno ammirare nelle vetrine dei negozi. Un programma pensato per animare il clima di festa e creare momenti di aggregazione e divertimento per grandi e bambini, anche attraverso lo sport, con il torneo di calcetto (in piazza Santuario) e quello di bocce, senza dimenticare il significato autentico del Natale, che è la festa della famiglia, e lo spirito di solidarietà nei confronti delle persone meno fortunate. Verranno realizzate, infatti, delle raccolte di prodotti alimentari e di beni di altro consumo che verranno donati alle famiglie meno abbienti. Il programma di eventi “Natale a San Vito Lo Capo” 2019 è organizzato dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo in la collaborazione con la Pro Loco e tutte le associazioni del territorio. Programma Natale 2019 - Sabato 14 Dicembre Ore 15:00- Teatro Comunale. Recita di Natale a cura della Scuola per l’Infanzia delle Suore Oblate di San Vito lo capo; Ore 17:30 Inaugurazione “Presepi in vetrina” insieme alla Banda Musicale; Martedì 17 Dicembre Ore 10:00- Teatro comunale. Recita di Natale in dialetto siciliano “U culuri du bambineddu” – a cura della Scuola Primaria “E. Pestalozzi”. Mercoledì 18 Dicembre Ore 11:00- Aula Magna Scuola Secondaria “E. Fermi” . Canti e Poesie in Dialetto siciliano “Aspittannu u natali”; Giovedì 19 Dicembre Ore 10:00- Teatro comunale. Recita di natale “Benvenuto Gesù” – a cura della scuola dell’Infanzia A.M. Gagliano – Ore 15:30 Teatro comunale. Recita di natale “Natale in Solidarietà” – a cura della scuola Primaria “G. Verga” – Ore 18:00 Piazza Santuario “Il Villaggio di Babbo Natale” 2019; Venerdì 20 Dicembre, Ore 09:30- Teatro Comunale. Recita di Natale “Natale in Pace” – a cura della scuola Primaria “L. Capuana” – Ore 11:00 – Teatro Comunale. Auguri di Buon Natale con Studenti e insegnanti a cura dell’Amministrazione Comunale, Ore 18:00 - Piazza S. Giovanni, Macari. “ Natale a Macari”. Auguri e degustazioni a cura dell’Associazione Acqueruci Onlus Ore 18:00 -Piazza Santuario. Giocoleria a cura Jonathan Marquis – Ore 21:00- Teatro comunale. The Swan – Saggio di Danza a cura dell’Associazione Dance is Life; Sabato21 Dicembre Ore 15:30 Itinerante San Vito Lo Capo- Babbo Natale e la Banda Musicale Ore 17:00 piazza Santuario. Laboratorio Bambini: “la Letterina a Babbo Natale”, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 18:30- piazza Santuario. Donazione Defibrillatore a cura dell’Associazione Esisto Anch’Io Onlus, Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto, Ore 21:00- Teatro Comunale. The Swan – Saggio di Danza a cura dell’Associazione Dance is Life; Domenica 22 Dicembre Ore 15:30- Itinerante a Castelluzzo e Macari. Babbo Natale con Banda Musicale, Ore 18:00- 22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto, Ore 21:00 Chiesa di San Vito Martire. Coro Cyteres Vallis Chorus – Corale Polifonica con Canti Natalizi, Lunedì 23 Dicembre Ore 16:00 -18:00. Foto con Babbo Natale e consegna dei regali Ore 18:00- 22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo; Ore 18:00 San Vito Lo Capo. Dixieland – Musiche Natalizie itineranti, Ore 19:00- piazza Santuario- Torneo di Calcetto; Martedì 24 Dicembre, Ore 16:00- 18:00 Foto con Babbo Natale e consegna regali; Ore 16:00 -18:00 Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Brindisi di Buon Natale in Piazza – al termine della Santa Messa; Giovedì 26 dicembre Ore 17:00- piazza Santuario. Tombolata Nonni e nipoti, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto; Venerdì 27 dicembre, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazioni di prodotti tipici. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo; Ore 18:00-20:00- piazza Santuario- Karaoke di Natale, Ore 19:00 - piazza Santuario. Torneo di Calcetto, Ore 21:00- teatro Comunale. “Un Mondo d’Amore” – Tributo a Gianni Morandi; Sabato 28 dicembre, Ore 15:00- Campo Sportivo Comunale Prol. Via Savoia. 33° Torneo Costa Gaia Categoria Giovanissimi, Ore 15:30- Bocciodromo E. Mauro. Torneo di Bocce Natalizio, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 18:00- piazza Santuario- Tombola Musicale, Ore 19:00- Piazza Santuario. Torneo di Calcetto, Ore 21:00- Teatro comunale. “U Parrinu ni canciaru” – Commedia dialettale a cura dell’Associazione Scappi Scioti”; Domenica 29 dicembre Ore 9:00 -piazza Santuario. Caccia al Tesoro – a cura dell’A.O.T.S, Ore 10:00- Campo Sportivo Comunale Prol. Via Savoia. 33° Torneo Costa Gaia – Categoria Giovanissimi, Ore 15:30- Bocciodromo E. Mauro Torneo di Bocce, Ore 18:00-22:00- Un Natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi.Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00 - Piazza santuario. Torneo di Calcetto Natalizio, Ore 21:00- Teatro Comunale. Aladin – Il Musical; Lunedì 30 dicembre, Ore 16:00 - 18:00- piazza Santuario. FareAmbiente: laboratori per bambini,Ore 18:00- piazza Santuario. Parco Giochi Gonfiabili per bambini, Ore 18:00 -22.00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto, Ore 20:00- piazza Santuario. Torneo di Burraco , Martedì 31 dicembre, Ore 18:00- 22.00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 23:00- piazza Santuario. Festa dell’ultimo; Mercoledì 1 Gennaio, Ore 16:00-18:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo; Ore 17:00-19:00. Disco giovani under 12; Giovedì 2 gennaio, Ore 16:00-18:00. Foto con Babbo Natale e consegna regali; Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo; Venerdì 3 gennaio, Ore 17.00- 20:00- piazza Santuario. Tombola; Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo; Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto; Sabato 4 gennaio Ore 18:00 - piazza Santuario. Tombola Musicale, Ore 18:00 – piazza Santuario. Pesca di beneficenza, Ore 18:00– 22.00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00 - piazza Santuario. Torneo di Calcetto; Domenica 5 gennaio, Ore 17:00-19:00- piazza Castelluzzo. Aspettando la Befana con degustazione di sfince, a cura dell’ATCC, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 18:00- piazza Santuario. Tombola Musicale, Ore 19:00- piazza Santuario. Torneo di Calcetto; Lunedì 06 Gennaio, Ore 17:00- piazza Santuario- Estrazione premi lotteria di Natale, Ore 18:00- piazza Santuario. La befana accoglie i bambini con dolcetti e carbone, Ore 18:00-22:00. Un natale di Bontà – degustazione di dolci tipici natalizi. Raccolta Banco Alimentare e Beni di Altro Consumo, Ore 19:00- piazza Santuario. Finali Torneo di Calcetto.

Castellammare del Golfo - Spettacoli teatrali, concerti, mostre dei presepi, animazione per bambini, capodanno in piazza e, a gennaio 2020, il concerto d’Epifania e la calata della befana dal campanile del municipio: il programma di manifestazioni per le festività natalizie punta a ricreare l’atmosfera tipica del periodo con spettacoli, colori, luci e simboli propri della tradizione del Natale che vanno dai variopinti addobbi alle tradizionali nenie degli zampognari. Manifestazioni nel cuore del centro storico cittadino, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, alla villa Margherita ed in tutto il corso Garibaldi, compresi i “Quattrocanti” dove un imponente e luminoso Babbo Natale invita al selfie. Ma non solo in centro: addobbi e luci all’ingresso della città e mostra dei presepi anche nel parco urbano villa Olivia. Già allestita dall'otto dicembre, nell’aula consiliare di corso Mattarella, l’attesa e molto visitata mostra dei presepi a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”, alla dodicesima edizione, che rimarrà aperta fino al termine delle festività, cioè fino al 6 gennaio ed è visitabile ogni giorno (tranne il 25 dicembre, giorno di Natale). Mostra dei presepi anche a villa Olivia a cura delle associazioni Sos tuttofare ed Anopas, visitabile il sabato e la domenica. Il 13 dicembre alle ore 18, l’opera teatrale “Tempus est jucundum” al teatro Apollo-Guadagno a cura dell’associazione “teatro nuovo”, e nel pomeriggio del 15 dicembre, nella parte alta del corso Garibaldi, animazione per bambini e sfilata di moda a cura di “Quelli di su” e dalle ore 19 balli di gruppo a cura di Music dance. Giovedì 19 dicembre, nel corso alto, alle ore 16, spettacolo natalizio della scuola d’infanzia “la Coccinella” e in chiesa Madre, dalle ore 20,30, concerto di Natale a cura dell’orchestra sinfonica e coro polifonico del liceo musicale V. F. Allmayer. Il 20 dicembre, dalle ore 16, al teatro Apollo Guadagno spettacolo di danza a cura di “Ego fit club”, quindi villaggio di Babbo Natale in villa Margherita nel pomeriggio del 20 dicembre, quando gli zampognari del “Gruppo folk Sikania” percorreranno le vie della città suonando le tipiche melodie natalizie, così come faranno anche il 21 dicembre quando ci saranno anche dei giocolieri in corso Garibaldi, dalle ore 18. Nella serata del 21 dicembre al teatro Apollo Guadagno, spettacolo degli Scialata folk con i “Picciotti della lapa ditirammu”. Domenica 22 dicembre, alle ore 16, nella sala del ciunquecentenario, esposizione di progetti innovativi di giovani talenti a cura dell’ Itet Caruso. Sempre il 22, dalle ore 18, l’ appuntamento tanto atteso dai bambini, e non solo: Babbo Natale scenderà dal centro cittadino con la sua slitta regalando caramelle e cioccolatini a cura dell’associazione Genitori di buona volontà. Nella stessa giornata, nel corso alto, animazione per bambini e concerto di “Radio Baccano” mentre per le vie cittadine ci saranno ancora gli zampognari. Il 23 dicembre, alle ore 20,30 al teatro Apollo -Guadagno, la quinta edizione dello spettacolo “Siamo tutti musica” dell’associazione Fiore Daphne per sensibilizzare contro la xenofobia, con la presenza dell’attore Matteo Barbera. Il 27 dicembre, alle ore 21, al teatro Apollo Guadagno, concerto di Natale dell’associazione OrientAttivamente. Il 28 dicembre, sempre al teatro Apollo Guadagno, alle ore 16, spettacolo musicale a cura dell’associazione Sos tuttofare. Sempre il 28 dicembre, ma alle ore 21,30, spettacolo di cabaret con “I 4 gusti” (spettacolo sponsorizzato). Il 29 dicembre, dalle ore 19, in chiesa Madre, concerto di Natale del gruppo “Ever Green” ed il 30 dicembre, alle ore 20,30 al teatro Apollo Guadagno, concerto di Natale a cura di “Every body sing”. Il 31 dicembre, notte di San Silvestro, l’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato in piazza, nella zona pedonale del corso Garibaldi: capodanno con gli Eufonia, Sola di 3 e Dj set Anna Monroe. Il 3 gennaio 2020, dalle ore 21, al teatro Apollo Guadagno, tributo a Frank Sinatra: “My way…in Christmas” a cura dell’associazione “Arco”. Il 4 gennaio, alle ore 21, sempre al teatro Apollo-Guadagno, concerto Gospel dell’associazione “Azione e musica”; il 5 gennaio, alle ore 19, in chiesa Madre, il tradizionale concerto d’Epifania della banda musicale “Città di Castellammare”. Anche quest’anno i festeggiamenti si chiuderanno il 6 gennaio con l’attesa “calata” della befana dal campanile del municipio alla villa Margherita a cura del Cai e Gei, a partire dalle ore 17.

Petrosino - venerdì 20 dicembre (ore 21) al Centro Polivalente Rappresentazione della nascita di Gesù a cura dell’Associazione Culturale Petros-Sinis; sabato 21 dicembre (ore 16) al Centro Polivalente laboratori creativi “Decoriamo il Natale riciclando…” a cura dell’Associazione “Il Sorriso del Pinguino”; domenica 22 e 29 dicembre (ore 20) nella Chiesa Maria Ss. delle Grazie concerto Gospel Christmas Time – VII edizione a cura dell’associaione culturale Sound & Voice; sabato 4 gennaio (ore 21) al Centro Polivalente “Concerto di Natale” a cura dell’associazione Diapason; domenica 5 gennaio (ore 20,30) al Centro Polivalente “Concerto di Natale in Beneficenza” organizzato da Giuseppe Modello.

Alcamo - Ha già preso il via il Programma “Alcamo a Natale” che interessa tutta la Città, i contenitori culturali, il centro storico in particolare, fino al 6 gennaio 2020.

Anche quest’anno il Natale Alcamese vede il coinvolgimento attivo del tessuto associativo presente sul territorio; la Pro Loco Città di Alcamo insieme alle associazioni: Felici e Contenti, ASD “Danzarkè”, ASD HARTHOR – ORIENTAL DANCE AND MUSIC STUDIO, ASS Artistico Culturale Baby Accademia “Keith Haring”, ASS Culturale Musikè, Ass. Fare Ambiente, Ass. Archeoclub d'Italia Calatub Onlus Alcamo e Ass. Coro "Materdei hanno lavorato per un palinsesto natalizio alcamese - con eventi che hanno preso il via il 6 Dicembre e che finiranno il 6 gennaio 2020 - che animerà le feste, creando un’atmosfera ed uno spirito natalizio dedicato a tutti e soprattutto ai bambini.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla cultura Lorella Di Giovanni “anche quest’anno il programma natalizio è un calendario ricco di eventi ed è il risultato di una proficua collaborazione fra le energie creative della nostra Città. L’atmosfera festosa coinvolgerà tutti, con un’attenzione particolare per i nostri bambini”.

Si parte con le Vie dei Presepi, i laboratori di Canto, Musica e Teatro, proseguendo con spettacoli di musica, danza e teatro, l’opera dei pupi nonché concerti che si svolgeranno nella scenografia storica di Alcamo. Il programma prevede l’esibizione di Band Emergenti, Artisti di Strada; ci saranno anche momenti di riflessione culturale con presentazione di libri e mostre; i tradizionali concerti di Natale del 26 Dicembre in Chiesa Madre alle ore 21:00 ed il Gospel alle ore 20:30 sempre in Chiesa Madre. Tantissimi i momenti di spensieratezza per i più piccoli, con la Magia del Trenino Natalizio, la Casa di Babbo Natale, parate Disney, fate e folletti. Dal 13 dicembre al 6 gennaio, lungo il “Corso Stretto” saranno predisposti i mercatini di Natale.

Trapani Natale in Arte - In concomitanza con le festività natalizie il Museo regionale “Agostino Pepoli”, di concerto con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, promuove un calendario di eventi finalizzati a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale del territorio e, nel contempo, a valorizzare i pregevoli presepi in corallo, avorio, materiali marini e le originalissime figurine da presepe in legno, tela e colla, punte di diamante delle proprie collezioni. Nell’intento di riscoprire il ricco repertorio di nenie e canti popolari associati alla ricorrenza

del Natale, sabato 14 dicembre, alle ore 17,30, avrà luogo il concerto del “Coro Città di Trapani” dal titolo “Il canto paraliturgico nella tradizione popolare siciliana”, preceduto da un momento di riflessione a cura del maestro Pietro Romito. Verrà eseguito un repertorio di brani medievali e rinascimentali raccolti dall’etnomusicologo Alberto Favara nel suo “Corpus di musiche popolari siciliane”. Sabato 21 dicembre, alle ore 17,30, sarà inaugurata la mostra “Natus est. Il mistero dell’incarnazione nella ceroplastica siciliana” con un intervento dello storico dell’arte Maurizio

Vitella. Saranno esposte ventidue opere di manifattura ericina, trapanese, alcamese, palermitana e salemitana, realizzate nel corso dei secoli XIX e XX, e provenienti da collezioni private del territorio. Si tratta di creazioni polimateriche, spesso nate nell’ombra e nel silenzio dei

monasteri di clausura, veri e propri microcosmi, in cui le forme scultoree in cera, talora rivestite con abiti in tessuto e pailettes, si associano a ricercate ambientazioni architettoniche e a decorazioni floreali in pasta d’amido, seta o carta che sottendono sottili simbologie. La mostra

rimarrà aperta al pubblico dal 22 dicembre 2019 al 29 gennaio 2020. Venerdì 3 gennaio, alle ore 17,30, si svolgerà la manifestazione “Laetentur coeli et exultet terra”, nel corso della quale il coro diocesano “Virgo drepanensis” si esibirà con un repertorio di brani natalizi intervallato da letture di testi poetici a cura di Stefania La Via. Mercoledì 29 gennaio, alle ore 17,30, è previsto il finissage della mostra.

Nei mesi di dicembre e gennaio il Museo, in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, promuove il percorso didattico rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo “Il Museo racconta il Natale: legno tela e colla nei presepi e nei misteri” . Il percorso trae spunto dalla presenza in loco del Sacro Gruppo dei Misteri “Gesù nell’orto”, che sarà oggetto di un intervento conservativo a cantiere aperto. Il Museo rimarrà aperto nei seguenti orari: feriali: 9,00-17,30; lunedì chiuso domeniche e festivi: 9,00-12,30.

Mazara del Vallo - sono entrate nel vivo le manifestazioni natalizie "La Magia del Natale" che si conlcuderanno lunedì 6 gennaio. Si suddividono in tre sottoprogrammi: "Arte e spettacoli", "Christmas street Fest" e "Villaggio di Babbo Natale". Il 13 dicembre, dalle ore 17 il via al Villaggio di Babbo Natale al Civic Center e dalle 17,30 l'apertura delle botteghe in centro storico.

Castelvetrano - Aprirà i battenti oggi, domenica 15 dicembre il Villaggio degli Elfi che prenderà vita nell’area di piazza Giovanni Paolo II e presso il teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Ad organizzare la LD Communication, che a seguito dell’aggiudicazione di un bando pubblico gestisce da qualche mese il teatro di proprietà comunale, che ha fortemente creduto nell’organizzazione di una serie di eventi che aiutassero a destagionalizzare le presenze nella borgata marinara di Castelvetrano, allestendo un ricco carnet di eventi che per quattro domeniche allieterà i pomeriggi e le serate di turisti e residenti. Nell’ottica di fornire un’animazione territoriale la LD Communication ha deciso di ricreare un vero e proprio villaggio con le tipiche casette in legno dove i visitatori potranno trovare una piacevole atmosfera di convivialità grazie alla presenza di animazione per i più piccoli, l’allestimento di stand con prodotti realizzati artigianalmente, degustazioni di prodotti della nostra tradizione culinaria e di sapori da tutto il mondo, giochi per bambini, tornei sportivi di calcio e volley, esibizioni musicali, danze e oltre 30 studenti dei licei castelvetranesi che grazie alla disponibilità fornita dalal dirigente Tania Barresi proporranno tante sorprese che di domenica in domenica conquisteranno i partecipanti. Ed ancora grazie alla collaborazione dell'associazione Progetto Triscina ci sarà un presepe artigianale e tante sorprese e regali

Si partirà domani alle 15.30 con i giochi antichi organizzati da Ita Galfano e Orazio La Monaca, la palla avvelenata, lu zuppareddu, nome, cose, fiori, città, scarica canali e tanti altri giochi della tradizione che saranno un tuffo al cuore per i genitori ed una scoperta per i bambini.

Alle 16.00 l’Asd Non Solo Vela di Francesca Isoldi farà partire l’Invasione di Natale, un simpatico torneo dimostrativo di pallavolo per fare divertire grandi e piccini

Alle 17.00 il taglio del nastro con tutti i bambini

Alle 17.30 l’insegnante Grace Gambina del II Circolo Didattico Ruggero Settimo proporrà lo spettacolo di Body Percussion che coinvolgerà genitori e figli in una straordinaria esibizione ritmica

Alle 18.30 si esibirà il Coro Do-Re-Mi del II Circolo Didattico Ruggero Settimo, diretto dall’insegnante Angela Romeo emozionerà tutti con la straordinaria bravura che li contraddistingue

E poi via al trucca bimbi, ai laboratori, alle degustazioni, alle letterine ed a Babbo Natale che vi guiderà all’interno della sua capanna.

E poi non va dimenticato che grazie alla disponibilità del negozio Toys City la LD Communication promuoverà l'iniziativa solidale del "Giocattolo sospeso", un grande gesto di solidarietà da parte di chi può disporre di qualcosa in più che possa acquistare un ticket che sarà destinato all’acquisto di un gioco da ritirare presso il negozio di giocattoli di via Vittorio Emanuele II n° 132

Nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 dicembre, recandovi presso il Villaggio degli Elfi che si terrà nella piazza Giovanni Paolo II al teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte dalle 16.00 alle 21.00, potrete acquistare un ticket da 5-10 o da 20 euro che saranno poi destinati ad alcune famiglie del territorio per l’acquisto dei giochi per i bambini meno fortunati.

Presepe vivente di Palazzo Quidera - La Natività rivive nella corte barocca di una delle più antiche residenze storiche di Castelvetrano: arriva la terza edizione del Presepe vivente di Palazzo Quidera (via Garibaldi, 40) che si inaugura oggi alle 17.30. Un Presepe ricco e suggestivo, che ricrea antichi mestieri, scene di vita quotidiana e sapori della tradizione in un percorso che accompagna i visitatori tra le bellezze architettoniche di Palazzo Quidera, con momenti dedicati alle degustazioni. Accompagnati dai figuranti, i visitatori torneranno indietro nel tempo trasformandosi in testimoni degli eventi narrati nei Vangeli, in un viaggio emozionante che li condurrà fin nella grotta di Betlemme,dove il Dio fatto uomo giace in una mangiatoia. Il presepe vivente gode del Patrocinio dell’Assemblea Regionale Siculiana. Ecco i giorni di apertura: 15-22-25-26-29 dicembre 2019 e 1, 5 e 6 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 20.30 (ingresso gratuito).



Erice - Domenica 15 dicembre i Mercatini di Natale allestiti nella Piazza della Loggia e nella Piazzetta San Giuliano ed ancora la Casa di Babbo Natale. Come ogni anno, ad Erice un weekend sarà dedicato al cinema. Domenica 15 dicembre, alle ore 18.00 al Teatro Gebel Hamed, a Erice sarà presentata la web serie “Il venditore di ispirazioni”, una produzione Melqart Productions, realizzata con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, tramite la Sicilia Film Commission, nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei”. Il progetto ha partecipato al bando promosso dalla Regione Siciliana, dedicato agli under 35, per la realizzazione di web series. Nata dall’incosciente entusiasmo di un gruppo di giovani siciliani “Il Venditore di Ispirazioni” è un’avventura che li porterà a scoprire la Sicilia più autentica e nascosta. Una web serie composta da 8 puntate che intreccia la fantasia ad un territorio, ma anche la storia alla contemporaneità, il sogno e la realtà. EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo, con il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. I mercatini di Natale e La casa di Babbo Natale sono a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. La direzione artistica di EricèNatale è affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).

I MERCATINI DI NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Piazza della Loggia – Piazzetta San Giuliano

dal 13 al 15 dicembre | dal 20 dicembre al 6 gennaio

dalle ore 11.00 alle ore 22.00

(esclusi 24 dicembre dalle 11.00 alle 19.00; 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 31 dicembre dalle 11.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 22.00).

LA CASA DI BABBO NATALE

a cura dell’Ass. Il Bajuolo di Erice

Largo Barone, adiacente a Piazzetta San Giuliano

dal 13 al 15 dicembre | dal 20 dicembre al 6 gennaio

dalle ore 16.00 alle ore 22.00

(esclusi 24 e 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00; 25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 22.00).

MUSEI APERTI ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Anche quest’anno la Fondazione Erice Arte sottolinea l’interesse e l’attenzione verso il pubblico aprendo le porte del Polo Museale “A. Cordici” di Erice e al Castello di Venere. Un invito a tutti gli ospiti occasionali o ai tanti turisti che visitano Erice durante le festività natalizie.

Sarà l’occasione per visitare anche le chiese del borgo tra cui il Duomo e la Torre di Re Federico, San Martino e la chiesa di San Giuliano; quest’ultima conserva anche opere dell’arte della ceroplastica siciliana con piccole sculture del Bambino e della Vergine.

MOSTRE

Chiesa di San Giuliano

La Ceroplastica

dal 26/12 al 6/01 ore 10-17:30

I siti culturali comunali

â—Ź Polo Museale “A. Cordici”

tutti i giorni ore 10-20 (tranne il 24/12 ore 10-18; il 25/12 ore 16-20; il 31/12 ore 10-18; il 1/01 ore 16-20)

â—Ź Castello di Venere

tutti i giorni ore 10-16 (chiuso 25/12 e 1/01)

Ingresso singolo sito € 1,00

Le chiese

â—Ź Real Duomo e Torre di Re Federico

7/12 ore 10-17:30; dall’8/12 al 24/12 ore 10-13:30; dal 26/12 al 6/1 ore 10-17:30

â—Ź San Martino e San Giuliano

dal 26/12 al 6/01 ore 10-17:30

Ingresso singolo sito € 2,50 – biglietto passe-partout € 6,00

Ciceroni nel Borgo

Al Castello di Venere e al Polo Museale “A. Cordici”, nelle giornate di apertura, gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “L. Sciascia” di Erice e dell’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice faranno da Ciceroni per i visitatori.

Polo Museale “A. Cordici”

I Presepi in Corallo di Platimiro Fiorenza

tutti i giorni ore 10:00-20:00 (tranne il 24/12 ore 10-18; il 25/12 ore 16-20; il 31/12 ore 10-18; il 1/01 ore 16-20