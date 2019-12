Paceco, hanno preso il via gli eventi natalizi "A Natale puoi"

15/12/2019 16:15:00

Ha preso il via “A Natale Puoi 2019”, il programma degli eventi natalizi che animeranno Paceco e le frazioni di Nubia e Dattilo fino al prossimo 6 gennaio, predisposto dall’Amministrazione comunale con il supporto della Proloco di Paceco e in sinergia con la parrocchia, le proloco delle frazioni e varie associazioni che operano nel territorio.

Si tratta di una trentina di appuntamenti, tra sfilate, mostre, concerti, spettacoli, incontri letterari, sagre e mercatini, animazioni e giochi natalizi. Diversi incontri sono rivolti ai più piccoli, anche con l’ausilio della biblioteca itinerante Bybliobus per la lettura di fiabe, come quelle che mercoledì scorso hanno appassionato gli alunni delle scuole dell’infanzia di Via Placido Fardella e di via Trento, a Paceco.

“Abbiamo letto delle fiabe natalizie per i piccoli del secondo anno della scuola dell’infanzia – racconta l’assessore Federica Gallo, che cura personalmente gli incontri – e sono stati dei momenti molto belli e costruttivi; speriamo con queste attività di far avvicinare i piccoli al mondo della lettura e della cultura”. Nei prossimi giorni, il Bybliobus farà tappa anche nelle frazioni: il 23 dicembre a Nubia e il 27 dicembre a Dattilo. Intanto, oggi pomeriggio, in Piazza Vittorio Emanuele, a Paceco, si svolgerà la Sagra della Cuccia, giunta alla ventiquattresima edizione.

Questo, il programma completo degli eventi natalizi a Paceco e nelle frazioni:

11 dicembre – dalle 9 alle 10 – Scuola “Sarina Passalacqua” - Paceco

BYBLIOBUS - Lettura di fiabe natalizie a cura di maestre e amministrazione comunale

11 dicembre – dalle 10.30 alle 11.30 – Scuola di Via Placido Fardella - Paceco

BYBLIOBUS - Lettura di fiabe natalizie a cura di maestre e amministrazione comunale

13 dicembre – 24a SAGRA DELLA CUCCIA – Piazza Vittorio Emanuele – Paceco

ore 15.30 - Inizio dei Giochi della tradizione per i bambini a cura di Smile Animazione;

ore 17.30 - Benedizione della cuccia e inizio della distribuzione di cuccia con vino cotto, ricotta, crema al cioccolato

14 dicembre – ore 21 – Cine Teatro Blunda – Paceco

“Spettacolo Di Natale” a cura della “Compagnia dei Mirtilli”

15 dicembre – ore 17 - cortile della Scuola Elementare – Nubia

Inaugurazione dei Mercatini Di Natale e del “Villaggio di Babbo Natale” con animazione per bambini a cura della Proloco di Nubia

16/19 dicembre – ore 9

Visite della Giuria per il Concorso “Le Vie Dei Presepi - 12a edizione”

19 dicembre – ore 17.30 – Biblioteca Comunale – Paceco

Presentazione del libro “Io sarò Dio” dell’autore Maurizio Macaluso.

19 dicembre – ore 18 – Aula Consiliare del Comune di Paceco

Inaugurazione della mostra di presepi “PresepiAMO” (visitabile fino al 7 Gennaio), a cura di vari presepisti della provincia di Trapani.

21 dicembre - ore 12 – Nubia

Sfilata di Ferrari, a cura della Scuderia Ferrari Club con raduno in Via Firenze

21 dicembre - ore 16 – Via Firenze e via Stefano Platamone – Nubia

Babbo Natale e gli elfi cureranno l’animazione per bambini con gonfiabili, musica e spettacoli natalizi, a cura di Holiday Animazione

21 dicembre – ore 16 – Sede della Pro Dattilo

Tombolata per Bambini

22 dicembre – ore 12 – Salone dell’ex Bar Castelli – Nubia

Pranzo Solidale con cabaret e tombolata pomeridiana, a cura della Proloco di Nubia

22 dicembre – ore 16 – Piazza I Maggio – Dattilo

Casetta di Babbo Natale e stand artigianali con animazione e gonfiabili per bambini, a cura di Smile Animazione

22 dicembre – ore 21 – Auditorium Regina Pacis – Paceco

Presentazione del libro “I Leoni di Sicilia” di Stefania Auci, a cura dell'Associazione socio-culturale “Carlo Scaduto” e della FIDAPA di Paceco - Terre dell’Elimo ericino

23 dicembre – ore 11 – Scuola Elementare di Nubia

BYBLIOBUS - Lettura di fiabe natalizie a cura di maestre e amministrazione comunale

23 dicembre – ore 16 – Via Firenze e via Stefano Platamone – Nubia

Babbo Natale e gli elfi cureranno l’animazione per bambini con gonfiabili, musica e spettacoli natalizi, a cura di Holiday Animazione

23 dicembre – ore 17.30 – Paceco

Sfilata dei babbi natale e del corteo natalizio con intrattenimento musicale dei tamburini e Smile Animazione. Raduno finale in piazza Vittorio Emanuele. a cura dell’Associazione “Amici di Paceco”

24 dicembre – dalle 9 alle 19 – Piazza Vittorio Emanuele – Paceco

Babbo Natale e gli elfi cureranno l’animazione per bambini con gonfiabili, musica e spettacoli natalizi, a cura dell’Associazione “Amici dello Scopone” e di Smile Animazione

26 dicembre – ore 17 – Auditorium Regina Pacis – Paceco

Concerto Di Natale, a cura della Banda M.G. Asaro

27 dicembre – ore 16.30 – Sede della Pro Dattilo

BYBLIOBUS – Lettura di fiabe del Natale per i più piccoli

29 dicembre – ore 11 – Vie di Dattilo

Concerto Di Natale Itinerante, a cura della Banda “Città Di Paceco”

29 Dicembre – ore 16 – Sede della Pro Dattilo

Tombolata per bambini

29 dicembre – ore 18 – Biblioteca Comunale – Paceco

Premiazione dei vincitori del concorso “Le Vie Dei Presepi”

30 dicembre – ore 21.30 – Cine Teatro Blunda – Paceco

Concerto Di Natale della Fanfara dei Bersaglieri, a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Paceco

3 gennaio – ore 21 – Cine Teatro Blunda – Paceco

“Natale Al Cinema”: Proiezione di film - cartoon natalizio. Ingresso libero

4 gennaio – ore 21 – Chiesa Madre – Paceco

Concerto Di Natale - Gruppo Missionario Teresa Fardella Onlus, a cura della “Corale Spe Salvi” diretta dal maestro Giacomo D'Angelo

5 gennaio – ore 16 – Auditorium Regina Pacis – Paceco

Tombolata Solidale con i bambini, con animazione e intrattenimento a cura di Smile Animazione

6 gennaio – ore 16 – Dattilo

Befane nelle vie della frazione