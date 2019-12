"Berlusconi si faceva mettere il sedere in faccia"

17/12/2019 06:40:00

La modella Ambra Battilana, teste chiave delle inchieste sul caso Ruby, ha deposto al processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altri 28 imputati.

Battilana, già Miss Piemonte, ha di nuovo raccontato , come aveva già fatto nel corso degli altri due processi, come arrivò a Villa San Martino e cosa vide durante le cosiddette cene eleganti. a suo dire, Silvio Berlusconi «era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni» e si «faceva mettere il sedere in faccia». Nicole Minetti «ballava nuda a un metro da me, si faceva toccare da Berlusconi, Berlusconi la baciava sulla bocca, sul seno e le toccava il sedere». Emilio Fede «ci minacciò dicendoci che se andavamo via, per Miss Italia non avevamo possibilità e mi ricordo che Berlusconi annuiva». E ancora sulle barzellette sconce dell’ex premier.

Battilana, che oggi vive a New York («me ne sono dovuta andare dall’Italia, perché il mio nome era macchiato come una escort») ha anche parlato della denuncia a carico di Harvey Weinstein che la molestò quando aveva 22 anni. La modella sostiene che il produttore americano la palpò e poi le fece firmare un contratto di riservatezza. Il procedimento, ha concluso, partirà il 6 gennaio.

«Scopro di essere a casa di Berlusconi quando entro in un salottino e vedo questa persona con due vassoi di anelli e dice 'voi chi siete?'. Io penso che sia un imitatore di Berlusconi, dopo ho capito di no, era proprio Silvio Berlusconi. Io ho una fissa guardo molto i denti, mancavano dei denti e questa cosa mi stranì, anche l'accento era diverso meno marcato rispetto alla televisione, forse anche il fatto di non avere il trucco...», ha detto Ambra raccontando quella serata del 22 agosto 2010.

L'ingresso ad Arcore avviene grazie ad Emilio Fede che «lo conobbi 24 ore prima di quella serata, tramite Salemi (il suo agente, ndr) che mi aveva fatto avere un colloquio come 'meteorina' su Rete4. Daniele aveva chiesto a me e Chiara di fare le meteorine, quella mi sembrava una situazione perfetta». È il giornalista televisivo che le presenta a Berlusconi. «Era evidente che Emilio era molto interessato a Chiara non voleva che il presidente parlasse con lei, 'tu mangia nel piatto tuo, che io mangio nel mio'», le parole pronunciate prima della cena elegante che finisce in una serata hot nella villa di Arcore.

«Fede e Berlusconi si sono seduti sui divanetti, le ragazze erano tutte in piedi, alcune erano completamente nude. A un certo punto c'è lo spogliarello della Minetti, c'è lei completamente nuda e io le guardavo le scarpe con tutti i diamantini. Lei ballava nuda a un metro da me, si è tolta il vestito a strappo, lei si faceva toccare da Berlusconi, lui le ha ripetutamente baciato il seno, la bocca. Tutte le ragazze erano vestite provocanti, scollate. Se vi notano fate tantissima carriera mi dicevano, ma quando una ragazza cerca di togliermi il giacchino, lì decido di andare via», chiosa la Battilana che nei precedenti processi è sempre stata parte civile.