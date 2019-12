Marsala, Nicola Fici interviene sui tagli all'aeroporto e su quelli al turismo del Comune

19/12/2019 12:25:00

Mi ha lasciato basito la recentissima notizia del taglio dei fondi regionali in favore dei Comuni e, soprattutto, quelli destinati all’aeroporto di Birgi. In conformità con quanto affermato dal Presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ritengo che tale manovra risulti totalmente incoerente con il progetto di rilancio dell’aeroporto, di cui il Presidente Ombra è stato investito a seguito della nuova nomina. Il taglio provocherebbe ulteriori, forse insormontabili, difficoltà per la concreta attuazione di tale progetto ed inevitabili conseguenze a danno dell’economia locale e provinciale. Sono comunque fiducioso nell’interesse che riporranno sulla questione i nostri deputati regionali, Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, i quali certamente interverranno in modo pregnante a tutela degli interessi del nostro territorio (cosa peraltro già anticipata dalla stessa Eleonora Lo Curto).



Allo stesso tempo, colgo l’occasione per esprimere la mia titubanza in merito alla delibera approvata dalla Giunta comunale lo scorso 16 dicembre, riguardante la riduzione dell’importo della quota di intervento finanziario del Comune di Marsala da €183.000,00 ad € 30.000,00 in relazione all’“Accordo di collaborazione fra i Comuni della Sicilia Occidentale e la Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale di Trapani per la definizione e l’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività turistica”.



La partecipazione alla progettualità messa in atto con tale accordo di collaborazione tra Comuni è di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio. La riduzione delle somme stanziate determina, consequenzialmente, una minore partecipazione di Marsala alle attività che verranno svolte in esecuzione dell’Accordo. La nostra città potrebbe ancora una volta perdere importanti occasioni di crescita mediante la diffusione del proprio nome in fiere di carattere nazionale, così come in eventi che vedranno la partecipazione di risonanti personalità di fama anche internazionale.



Spero che tale manovra della Giunta comunale non abbia finalità di carattere prevalentemente politico e che non sia semplicemente volta a prendere le distanze da esponenti di altri Comuni partecipanti all’Accordo i quali, in qualche occasione, hanno espresso delle riserve sull’attuale amministrazione comunale della città di Marsala. Ritengo infatti che, nonostante l’avvicinarsi delle prossime elezioni, sia doveroso evitare di strumentalizzare possibili opportunità di sviluppo del territorio per finalità puramente politiche.

Nicola Fici