Pantelleria, il PD chiede un consiglio straordinario sulla via d'accesso al Lago di Venere

Una Consiglio Comunale Straordinario Urgente, per discutere sulla grave situazione venutasi a creare a seguito della chiusura della strada comunale di accesso al Lago di Venere e alla contrada di Bugeber e sulle iniziative che l’Amministrazione comunale intende intraprendere dopo che il TAR Sicilia con ordinanza cautelare ha accolto il ricorso presentato dall’ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l. – Vica s.r.l., che sarà discusso solo in data 21 maggio 2020, è quello che chiede il Partito Democratico Pantelleria, con una nota scritta inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai due gruppi consiliari e per conoscenza al Sindaco di Pantelleria.

"E’ inaccettabile – dichiara il Coordinatore del Circolo PD di Pantelleria Rosario Cappadona – che si tenga ancora chiusa una strada di primaria importanza per gli abitanti della contrada di Bugeber e del Lago, che da quasi un anno vivono una situazione di forte disagio, costretti ad utilizzare la via secondaria di località Cafaro, che presenta anch’essa particolari criticità".

"Attendiamo dal Sindaco di Pantelleria – dichiara Giuseppe La Francesca sempre del Partito Democratico – un atto forte e di grande responsabilità rivolto a ripristinare con carattere di urgenza le condizioni per riaprire la strada principale di accesso al Lago di Venere e alla Contrada di Bugeber.

Il Partito Democratico infine, esprima massima vicinanza e solidarietà agli abitanti della contrada di Bugeber che da ieri hanno dato il via ad una forma pacifica di protesta ed in particolare al nostro concittadino Battista Belvisi che ha iniziato uno sciopero della fame".