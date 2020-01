Sicilia, in funzione il treno Pop ma solo sulla tratta Palermo-Termini Imerese

02/01/2020 19:00:00

Il nuovo treno Pop arriva in Sicilia, la prima regione nel Sud Italia dove i pendolari possono viaggiare sui convogli di ultima generazione di Trenitalia. Il nuovo convoglio Pop è già in circolazione sulla linea Palermo-Termini Imerese, con l’avvio del nuovo orario invernale 2019-2020 di Trenitalia. Pop – dice Trenitalia – è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 4 carrozze, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/s2 e potrà trasportare fino a circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere.

Una capacità di trasporto fino al 15 per cento superiore rispetto alla precedente generazione, i Pop possiedono anche 8 porta biciclette di serie, che sui treni regionali dell’isola viaggiano gratis. I treni rientrano nel Contratto di Servizio decennale, sottoscritto a maggio 2018 da Regione siciliana e Trenitalia, che prevede investimenti per oltre 426 milioni, di cui circa 325 destinati all’acquisto di nuovi treni per potenziare la mobilità regionale e metropolitana nell’isola.

Il Pop è riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Insieme a una sempre maggiore affidabilità (telediagnostica di serie) ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live), sono disponibili diverse configurazioni esterne e interne realizzate per rispondere alle esigenze individuate dal committente Regione.