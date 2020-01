Tentata rapina in farmacia. Arrestato un uomo a Mazara

09/01/2020 14:00:00

Entra in farmacia per fare una rapina, ma viene immediatamente arrestato.

E' successo a Mazara del Vallo, protagonista un uomo di 54 anni, Boussoffara Lotfi. L'uomo ieri sera era entrato in una farmacia e dopo aver minacciato le dipendenti ha tentato di farsi dare i soldi. Ma non è riuscito nell'intento e ha deciso di prelevare alcuni farmaci e occhiali da sole esposti. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che lo hanno arrestato. Ecco i dettagli nella nota.

Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. L’odierno sforzo operativo prodotto dai militari dell’Arma, e per lo specifico servizio, dai militari della Sezione Radiomobile, diretta dal Maresciallo Maggiore Fontana, è rivolto a contrastare con elevata determinazione, il delicato fenomeno dei reati predatori.

In tale ambito, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con i suoi equipaggi, nella serata di ieri, hanno arrestato in flagranza di reato per rapina, Boussoffara Lotfi, 54 enne.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era recato presso una farmacia del luogo e dopo aver minacciato le dipendenti, aveva tentato di imporre al personale la consegna di un farmaco senza corrisponderne il prezzo dovuto. L’uomo, non riuscendo nel suo proposito, si impossessava arbitrariamente di alcuni prodotti farmaceutici e di alcuni occhiali da vista esposti. L’immediato intervento degli equipaggi dei Carabinieri con conseguente perquisizione personale consentiva di rinvenire sulla persona, oltre alle cose poco prima asportate dalla farmacia, una carta da debito risultata oggetto di furto. Per tale motivo, quindi, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina e deferito alla Procura della Repubblica anche per il reato di ricettazione.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Mazara a disposizione dell’A.G. competente in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

I servizi di controllo del territorio, sono stati recentemente ulteriormente incrementati, al fine di contrastare in maniera sempre più efficace i reati contro la persona e il patrimonio sulla pubblica via (scippi, borseggi, rapine e furti).