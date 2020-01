Asp di Trapani. Dopo un anno ancora nessuna graduatoria per aspiranti tecnici

09/01/2020 10:55:00

Dopo un anno ancora nessuna notizia dall'Asp di Trapani sul concorso “matusalemme” per operatori tecnici.

Si tratta, nello specifico, come scritto dall'Asp nell'avviso, della “Selezione pubblica, per titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di Operatore Tecnico Informatico cat. B – ruolo tecnico”.

L'avviso è stato pubblicato il 31 gennaio 2018 con scadenza per presentare le domande entro trenta giorni. Ma ancora oggi, dopo un anno, nessuna notizia sulla graduatoria, mentre molti partecipanti aspettano, anche con sospetto.

Ci scrive, uno dei partecipanti al bando: “a distanza di un anno ho terminato un altro contratto di lavoro presso un'altra azienda e ad oggi che ho ripreso a cercare un lavoro attivamente scopro che questo concorso è nel limbo. Vorremmo sapere, noi partecipanti al concorso, con quale metodo certosino si stiano accertando le competenze dei candidati”. C'è delusione tra i partecipanti per un bando che sta andando tanto per le lunghe, in una terra in cui c'è bisogno di dare fiducia a nuove forze, che però stanno mollando: “non vorrei prendere la decisione di scappare come i tanti che sono già emigrati per l'estero in cerca di un futuro migliore. Perchè in questa terra c'è un futuro, ma a parole. I fatti stanno a zero”.