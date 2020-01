Trapani, badge antiraggiro per le offerte della processione dei Misteri

11/01/2020 02:00:00

Un badge di riconoscimento e antiraggiro per la raccolta delle offerte richieste dai volontari che le raccolgono per la processione dei Misteri di Trapani.

In vista della settimana Santa l'Unione Maestranze sta iniziando a raccogliere le offerte volontarie necessarie all'organizzazione della processione e per evitare che ci siano in giro finti collaboratori e persone che ne approfittino, gli incaricati dei vari gruppi saranno autorizzati e in particolare, come ha già fatto quello dell'Addolorata che raggruppa diverse categorie, avranno un badge specifico di identificazione.

"Solo chi avrà questo badge è autorizzato a poter girare tra i commercianti e le abitazioni dei cittadini trapanesi. L'iniziativa serve proprio ad evitare truffe e raggiri". E' questa l'avvertenza del Capo Console Emanuele Salvatore Barbara.