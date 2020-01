Ad Alcamo ripristinata lâ€™illuminazione della galleria in contrada Fico

11/01/2020 16:00:00

"Riscontro con piacere che finalmente è stata ripristinata l’illuminazione della Galleria Contrada Fico di Alcamo“- a dichiararlo è la deputata regionale Valentina Palmeri -. Una Galleria molto trafficata la cui mancanza di illuminazione configurava un serio rischio per la circolazione veicolare e l’incolumità degli automobilisti in quanto il tratto era totalmente al buio. Nel mese di marzo con una nota indirizzata all’Anas Direzione Regionale per la Sicilia, e con una successiva nota nel mese di novembre l’on. Palmeri aveva portato a conoscenza della mancanza dell’illuminazione all’interno della Galleria Contrada Fico Alcamo, SS.113 che collega Alcamo con la vicina Partinico.

L’Anas Direzione Regionale per la Sicilia, in riscontro alle suddette note faceva presente che la mancata illuminazione della Galleria in Contrada Fico di Alcamo dipendeva dai danneggiamenti subiti all’impianto di illuminazione a seguito di manomissioni e furti da parte di ignoti. I lavori di ripristino della Galleria, faceva sapere l’Anas, erano stati inseriti nell’ambito dell’Accordo Quadro DG 51-lotto 8-CIG 677505476C16L8 denominato “Ripristino e protezione degli impianti in galleria ed all’aperto a seguito di furti ed adeguamento con sistemi antieffrazione”, e che tali lavori, erano in fase di progettazione esecutiva, con conclusione degli stessi entro il 2019. Pochi giorni fa, dopo circa due settimane di interventi all’interno della galleria Fico, è stata ripristinata l’illuminazione della galleria rendendo così sicuro il transito al suo interno.

Un altro sollecito fatto sempre dalla deputata del M5S Valentina Palmeri che è stato oggetto di segnalazione e discussione anche in una audizione in commissione unilaterale unitamente ad altre strade che necessitano di interventi urgenti in provincia di Trapani al Commissario del Libero Consorzio della Provincia di Trapani, ha ritrovato riscontro positivo, si tratta della riparazione della SP 47 dovuta ad una frana tra Alcamo e Alcamo Marina, nei pressi dello svincolo della bretella di Castellammare del Golfo, anche se manca ancora la posa in opera dell’asfalto definitivo, non ci sono più i disagi che hanno interessato il tratto di strada per tutto il periodo estivo.” Sono ancora tante le strade provinciali che versano in cattive condizioni, a causa di frane e smottamenti, conclude la Palmeri, ma continuerò a monitorare ed a intervenire personalmente, grazie anche alle varie segnalazioni che mi pervengono da chi giornalmente le percorre”.