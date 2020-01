Serie D girone I: il punto sulla 19^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

12/01/2020 20:40:00

Domenica 12 gennaio si è giocata la diciannovesima giornata della Serie D girone I, nonché la seconda giornata del girone di ritorno.

Pochi gol e tantissimi pareggi, 4 in 9 partite, di cui uno che fa rumore: quello del Palermo che in casa del San Tommaso si fa recuperare nel finale. I rosanero rimangono però in testa alla classifica grazie al pareggio soprendente del Savoia, che non approfitta del mezzo passo falso della capolista e viene beffato in zona Cesarini dal Castrovillari.

Importantissima vittoria del Troina invece, che approfitta dei pareggi delle rivali e vince di misura contro il Giugliano, diventando così attualmente la terza forza del campionato, mentre i campani sono quinti a pari merito con il Licata, superato di misura dalla Cittanovese, che con questa vittoria può godersi un piazzamento tranquillo a metà classifica.

Come detto per il Troina, anche l'FC Messina ottiene una vittoria fondamentale contro la Palmese, anche se faticando più del previsto, visto che il gol vittoria è arrivato a ridosso del 90'. I giallorossi volano così in quarta posizione, al contrario dell'ACR Messina, che dopo essere passato in vantaggio contro l'Acireale si fa rimontare e si avvicina così alla zona play-out. Discorso diverso invece per i granata che con questi tre punti si proiettano verso la zona play-off.

Nella zona bassa della classifica invece vince il Roccella per 2-0 contro il Biancavilla e guadagna tre punti preziosi visti i pareggi contemporanei del Marsala contro il Nola e del Marina di Ragusa contro il Corigliano, entrambi i match finiti col punteggio di 1-1.

RISULTATI SERIE D GIRONE I, 19^ GIORNATA (12/01/2020)

San Tommaso – Palermo 1 – 1 Marcatori: 1′ s.t. Langella (P), 40′ s.t. Alleruzzo (ST) Al 44′ s.t. espulso Vaccaro (P)

Castrovillari – Savoia 1 – 1 Marcatori: 29′ p.t. Tascone (S), 45′ +3 s.t. Guarracino (C)

Cittanovese – Licata 1 – 0 Marcatori: 27′ p.t. Cianci (C)

FC Messina – Palmese 1 – 0 Marcatori: 43′ s.t. Bevis (FCM)

Marina di Ragusa – Corigliano 1 – 1 Marcatori: 16′ p.t. Stumbro (C), 18′ s.t. Pietrangeli (MR)

Marsala – Nola 1 – 1 Marcatori: 16′ s.t. Guarro (N), 27′ s.t. Padulano (M) su rigore. Al 22′ p.t. Padulano (M) sbaglia un rigore.

Roccella – Biancavilla 2 – 0 Marcatori: 10′ p.t. Khoris (R), 24′ p.t. Khoris (R)

Troina – Giugliano 1 – 0 Marcatori: 40′ s.t. Fricano (T)

Acireale – ACR Messina 3 – 1 Marcatori: 15′ p.t. Crucitti (ACR) su rigore, 45′ +1 p.t. Savanarola (A), 27′ s.t. De Felice (A), 37′ s.t. Cannino (A)

CLASSIFICA

45 Palermo

42 Savoia

34 Troina

33 FC Messina

32 Licata e Giugliano

31 Cittanovese

30 Acireale (-4)

29 Biancavilla

26 ACR Messina

21 Castrovillari e Nola

19 Marsala e Marina di Ragusa

18 Roccella

15 Corigliano * (da recuperare 17a giornata)

13 San Tommaso * (da recuperare 17a giornata)

8 Palmese

PROSSIMO TURNO (20a Giornata, 19/01/2019, ore 14:30)

ACR Messina - San Tommaso

AS Acireale - Castrovillari

Biancavilla - Licata

Calcio Giugliano - Marsala

Corigliano - FC Messina

Palermo - Roccella

Savoia - Marina di Ragusa

SS Nola 1925 - Cittanovese

US Palmese - Troina