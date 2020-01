Trapani, l'Unione Maestranze al lavoro per la Processione dei Misteri 2020

12/01/2020 13:00:00

Finite le festività natalizie si è già messa in moto a Trapani la macchina organizzativa della Processione dei Misteri 2020. A breve sarà pronto il calendario delle "scinnute", la Prima Scinnuta si svolgerà infatti, il 28 febbraio. L'Unione Maestranze è già in pieno regime per l'organizzazione della prossima Processione dei Misteri, che si svolgerà il 10 e l'11 aprile 2020.

«I lavori e gl'incontri per la processione, non si sono mai fermati - le parole del Presidente dell'Unione Maestranze, Giuseppe Lantillo -. Finite le festività natalizie, molti gruppi hanno iniziato la tradizionale raccolta degli oboli, allo scopo di sostenere al meglio le spese processionali e l'Unione, invita i cittadini a diffidare dai falsi consoli e a elargire il contributo solo a persone qualificate. Si sono tenuti gli incontri con le autorità civili e religiose - conclude Lantillo- per programmare la Settimana Santa 2020".