Sicilia: cane fugge dall'aeroporto, attraversa la strada e si tuffa in mare

14/01/2020 08:49:00

Doveva andare a Milano in aereo per raggiungere la sua nuova famiglia ma il volo che da Lampedusa l'ha portato a Palermo deve averlo spaventato e Zeus, un cane recuperato da un'associazione dell'isola, è riuscito a liberarsi dal guinzaglio con cui la volontaria lo teneva in aeroporto e ha iniziato la sua corsa, ha attraversato le strade e si è tuffato in mare, iniziando a nuotare verso il largo.

Per salvare Zeus è intervenuta l'Enpa di Carini. Fortunatamente in acqua proprio in quel momento c'era anche un sub, il signor Mario. Il suo intervento, insieme a quello del presidente dell'Enpa di Carini, Paride Martorana, che si è subito buttato in acqua vestito per salvare il cane, sono stati fondamentali per il recupero di Zeus.

Fonte: Ansa