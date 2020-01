Mazara, la tragedia in via Napoli. Padre e figlio morti in un incendio. Ferita un donna

15/01/2020 08:58:00

Si trovano nell'obitorio del cimitero comunale di Mazara del Vallo i corpi delle due sfortunate vittime dell'incendio di ieri sera avvenuto intorno alle 22:30 (ne abbiamo parlato qui).

La tragedia si è consumata in un'abitazione di via Napoli. La fiamme sono state fatali per un uomo di 72 anni M.V. e per il figlio di 44 anni M.L..

Anche una donna, moglie e madre delle due vittime è rimasta coinvolta nell'incendio e si trova rivoverata all'Abele Ajello ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno indagando per cercare di capire le cause che hanno innescato le fiamme. Tra le possibili ipotesi, forse, un corto circuito causato da un elettrodomestico che si trovava nel soggiorno.