Sicilia, imprenditore evade il fisco per 700 mila euro e sfrutta i propri dipendenti

15/01/2020 10:33:00

Denunciato per evasione fiscale un imprenditore di Carini che con la sua ditta di trasporti ha occultato ricavi per un milione di euro negli ultimi quattro anni e evaso imposte per 700 mila euro al fisco.

Inoltre faceva lavorare 4 dipendenti totalmente in nero e ne sfruttava altri 45 con contratto part time mentre li faceva lavorare full time. In pratica gli impiegati lavoravano 70 ore settimanali invece delle 20 previste dal contratto di lavoro. Per V.C. in materia di lavoro sono scattate sanzioni amministrative per circa 60mila euro. Qui il comunicato con i dettagli della Guardia di Finanza:

I finanzieri della Tenenza di Carini, a conclusione di una verifica fiscale svolta nei confronti di una ditta individuale, attiva nel settore del trasporto di merci su strada ed operante sull’intero territorio siciliano in via esclusiva per una nota catena di vendita di elettrodomestici e prodotti di elettronica, hanno rilevato la sistematica sottrazione di materia imponibile e l’utilizzo di manodopera in nero ed irregolare.

In particolare, l’impresa, facente capo a V.C., ad ogni consegna delle merci ai vari clienti avrebbe dovuto emettere una ricevuta fiscale; tuttavia nella quasi totalità dei casi ciò non avveniva, consentendo all’imprenditore di occultare ricavi, nel corso degli ultimi quattro anni, per più di 1 milione di euro con il conseguente mancato pagamento delle relative imposte per circa 700 mila euro tra I.R.Pe.F, IVA ed IRAP.

Inoltre, al fine di controllare il rispetto della normativa sul lavoro, i militari hanno proceduto ad acquisire informazioni da parte di tutti i lavoratori in forza all’impresa. È stata operata la corrispondenza tra le dichiarazioni assunte e il Libro Unico del Lavoro. Tale procedura ha evidenziato l’impiego di nr. 4 dipendenti in “nero” senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo nonché l’impiego di nr. 45 dipendenti in modo irregolare, poiché assunti con contratto part-time orizzontale ma, di fatto, impiegati in modalità full time. In particolare, questi ultimi effettuavano settimanalmente 70 ore di lavoro, 50 ore in più rispetto alle 20 ore settimanali previste nei loro contratti.

Ed ancora, l’attività ispettiva, eseguita anche tramite la disamina di copiosa documentazione extra-contabile e corroborata da mirate interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo, ha evidenziato una consolidata prassi aziendale, consistente in una vera e propria interposizione fittizia di altri due soggetti economici, operanti nello stesso settore merceologico, i quali procedevano all’assunzione formale di diversi lavoratori che, tuttavia, continuavano ad operare sotto la direzione ed il controllo del titolare dell’impresa verificata.

L’analisi delle dinamiche descritte ha evidenziato un indebito ricorso all’istituto del “distacco”, privo nel caso di specie dei necessari requisiti di genuinità, in quanto tale prassi è stata posta in essere senza la formalizzazione scritta del contratto, che costituisce requisito essenziale, ed in assenza di concrete necessità aziendali, ciò al solo scopo di procrastinare indeterminatamente gli scatti di anzianità dei lavoratori dipendenti, con evidente indebito risparmio economico per la ditta. Tale condotta ha interessato nr. 27 dipendenti i quali sono stati illecitamente distaccati presso altre aziende. Le sanzioni amministrative in materia di lavoro ammontano a circa 60 mila euro.