Pallamano: il 2020 inizia con tante novitÃ  per l'Handball Erice

15/01/2020 16:00:00

Inizio nuovo anno con grandi novità in casa Handball Erice.

La Società, per scelta tecnica, ha deciso di interrompere i rapporti con Denise Sciurba ringraziandola per il contributo dato alla squadra nel suo periodo di permanenza e augurandole di trovare al più presto nuova collocazione sportiva.

Intanto, il general manager, Norbert Biasizzo, unitamente al DS, Saro Cappello, sono in movimento per effettuare un nuovo colpo ad effetto per rimpolpare la squadra prima della chiusura del mercato prevista il 31 gennaio.

Momenti di importanti decisioni per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo societario e sicuramente entro la prossima settimana arriveranno delle esaltanti conferme.