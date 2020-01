Custonaci, sequestrato un caseificio totalmente abusivo. Denunciato un trapanese

16/01/2020 11:16:00

Un caseificio abusivo è stato scoperto e sequestrato ieri dai carabinieri di Custonaci assieme ai Nas di Palermo. L'attività, il cui titolare è un 36enne trapanese con precedenti di polizia, era totalmente abusiva e veniva svolta in locali privi dei requisiti minimi di igiene.

I militari hanno sequestrato 154 chili di prodotti caseari in cattivo stato di conservazione e tutta la struttura con le attrezzature usate per la lavorazione e produzione dei prodotti alimentari, il cui valore ammonta rispettivamente ad euro 2.000,00 circa ed euro 150.000 circa.

Il titolare della attività è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, con l’accusa di aver detenuto per la commercializzazione prodotti lattiero caseari in cattivo stato di conservazione, e all’ASP di trapani, in quanto autorità sanitaria oltre ad essere stato raggiunto da una sanzione amministrativa pari a 3000,00 euro.