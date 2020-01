Trapani, mezzi del Comune puliscono Viale Regina Elena

16/01/2020 15:36:00

Mezzi del Comune di Trapani in azione, questa mattina, per tirare a lucido viale Regina Elena, nella zona del porto. La risposta dell’Amministrazione all’interrogazione presentata dalla consigliera Anna Garuccio che facendosi portavoce dell’istanza dei residenti, aveva sollecitato la pulizia del viale alberato e delle panchine che versavano in stato di degrado e di abbandono. Frattanto, Garuccio ha presentato un’altra interrogazione con la quale chiede la riqualificazione e la valorizzazione di piazza Vittorio Emanuele chiusa al traffico dallo scorso mese di giugno.

“Considerato – osserva la consigliera comunale – che nell’edilizia cittadina, la piazza rappresenta uno degli elementi più importanti, sia per funzione, sia per significato sarebbe opportuno bandire un concorso di idee per selezionare una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione e alla riqualificazione funzionale della piazza, come spazio adibito ad area attrezzata e in parte coperta, nonché luogo di incontro e di aggregazione sociale da vivere tutto l’anno”.