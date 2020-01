Incidente sulla Castelvetrano Triscina, Ã¨ morto il 78enne Cosimo Favoroso

18/01/2020 15:20:00

Non ce l'ha fatta il 78enne agricoltore castelvetranese Cosimo Favoroso, l'uomo è morto a seguito dei traumi riportati nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale 81 Castelvetrano-Triscina (ne avevamo parlato qui).

Giovedì sera l'anziano era alla guida di un furgone Fiat Scudo quando, non si sa per quale motivo, o a causa di un malore o per un improvviso ostacolo sulla carreggiata, ha perso il controllo del veicolo e ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Renault condotta da un uomo anche lui di Castelvetrano. I sanitari giunti sul posto hanno trasferito i due automobilisti presso il pronto soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele.

Favoroso era vigile quando è arrivato in ospedale ma nella nottata si è aggravato ed è morto per arresto cardiocircolatorio, i medici non escludono una complicanza dovuta ad una emorragia interna. Per quanto riguarda l'altro automobilista, invece, dopo le prime cure è stato necessario il trasferimento presso il Trauma Center del Civico di Palermo per delle brutte ferite al volto, ma le sue condizioni comunque non sono gravi. La procura di Marsala ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e non è esclusa l'autopsia sul corpo di Favoroso per accettare le cause dell'eventuale malore.