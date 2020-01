Marsala, abbandona il suo sacchetto di rifiuti in via Roma. La denuncia del sindaco

18/01/2020 15:48:00

"Nella centralissima via Roma, come se nulla fosse, questa signora butta i suoi rifiuti. Multata con una sanzione di 400 euro", così il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo sulla sua pagina facebook ha commentato la foto di una signora che in una delle principali vie della città getta il suo bel sacchetto di spazzatura, lasciandola sul marciapiede. Il gesto però non è sfuggito alle foto-trappole e la signora è stata multata.

Tante le reazioni sul profilo del primo cittadino. C'è chi invita il sindaco ad aumentare la contravvenzione e a denunciare alla Procura: "Una signora che magari si lamenta dicendo che Marsala è fitusa... Caro sindaco deve innalzare a 500€ la contravvenzione e dare disposizione ai suoi uffici la contestazione del reato ambientale alla Procura della Repubblica".

C'è poi chi chiede se un cittadino può filmare simili atteggiamenti e segnalarli all'amministrazione o non verrebbero presi in considerazione, e chi chiede di raddoppiare la multa. Insomma, un modo di fare e un atteggiamento incivile che non può che trovare una condanna unanime da parte di tutti. Qui il sotto il post del sindaco Di Girolamo: