SanitÃ , per le donne che hanno ereditarietÃ  tumorale controlli e visite sono gratuite

21/01/2020 02:00:00

In Sicilia i controlli per la prevenzione dei tumori ereditari femminili si fanno gratis con il Codice di esenzione D99. Si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 gennaio 2020, il decreto del 20 dicembre 2019 di “Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA), relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio”.

Le donne residenti nell'Isola, che abbiano nella loro storia familiare eventi tumorali all’ovaio o alla mammella, possono godere dell’esenzione sanitaria e effettuare gratuitamente tutti gli esami e gli accertamenti medici preventivi del caso.

Il decreto regionale, dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, istituisce appositamente il codice di esenzione D99 per le prestazioni inserite nel presente Pdta ed i relativi protocolli di sorveglianza periodica in favore dei soggetti individuati, che può essere assegnato alle pazienti donne esposte potenzialmente al rischio di tumori al seno o alle ovaie, per ottenere gratuitamente esami diagnostici specialistici che saranno interamente a carico del Servizio sanitario regionale.

Per ottenere l’assegnazione del codice di esenzione D99 sarà necessario sottoporsi al questionario somministrato dal medico di base o dai consultori, anche su richiesta dell’interessata, in assenza di qualsiasi sintomo.

Un grande traguardo per la sanità locale che mette gratuitamente a disposizione delle donne con una storia familiare di soggetti che hanno contratto il cancro all’ovaio o alla mammella tutti i tipi di accertamenti ed esami diagnostici specialistici necessari per prevenire i tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio.

Visite senologiche e ginecologiche, ecografia, mammografia, risonanza magnetica e altre: sono tutte misure di prevenzione gratuite che la Sicilia, insieme solo ad altre poche regioni d’Italia, adotta nell’ambito di un più ampio programma di prevenzione delle neoplasie alle mammelle e all’ovaio, consentendo non solo di accedere a cure gratuite ma anche di svolgere tutti gli accertamenti preventivi necessari per evitarne l’insorgenza.