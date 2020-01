Trapani, l'hotel "Room of Andrea" sarÃ  gestito dal Gruppo Bulgarella

24/01/2020 00:00:00

L’hotel "Room of Andrea" di Trapani che si trovano all'interno di Palazzo Platamone nel centro di Trapani sarà gestito direttamente dal Gruppo Bulgarella. Il gruppo alberghiero, proprietario di 30 strutture turistiche in quattro regioni (Sicilia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna), dopo una fase di start up affidata al gruppo spagnolo Room Mate, ha deciso di occuparsi direttamente delhotel nato dall’attenta opera di recupero dell’antico palazzo nobiliare".

"L’hotel, che si chiamerà Room of Andrea, punterà naturalmente a un target esclusivo. Tra i punti di forza della struttura alberghiera, il rooftop con piscina e bar, per godere del panorama sorseggiando un cocktail a bordo vasca, e la magnifica suite, una delle più glamour della Sicilia – racconta Ray Lo Faso, direttore generale del ramo alberghiero – perché coniuga storicità della dimora, ricercatezza degli arredi, che sono originali dell’800 così come i monili e gli affreschi, tutto in stile baroccheggiante, con la modernità dei confort. È difficile trovare una stanza con queste caratteristiche, si tratta senza dubbio di una delle suite più belle al mondo. Il Room of Andrea riaprirà le porte giorno 7 marzo e resterà aperto 365 giorni l’anno".