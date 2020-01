A Palermo una cavalla imbizzarita ha ucciso un uomo

25/01/2020 09:05:00

Tragedia ieri sera a Palermo. Un uomo è stato ucciso da un cavallo imbizzarrito all'interno di un terreno recintato in via Menfi, nella zona di Bellolampo. L'animale ha ferito anche il figlio, che si trova ricoverato all'ospedale Villa Sofia per la frattura di una costola.

La vittima, Calogero Settegrana, di 79 anni era andato nel suo terreno ad accudire i cavalli, come era solito fare ogni pomeriggio. Ieri però all'ora di cena non aveva ancora fatto rientro a casa e i due figli, preoccupati, sono andati a cercarlo. Una volta giunti in via Menfi lo hanno ritrovato riverso a terra, sanguinante al volto e alla testa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato colpito da un calcio mentre assisteva al parto di un cavallo, probabilmente per questo imbizzarrito. Nel tentativo di soccorrere il padre, anche il figlio è stato colpito con un calcio dall'animale.





Sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il figlio invece è stato trasferito a Villa Sofia. Sul posto anche polizia, carabinieri e i veterinari dell'Asp.