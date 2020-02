Freddo e vento in Sicilia. Pioggia in provincia di Trapani. Le previsioni meteo

05/02/2020 06:00:00

Vento e gelo sono già arrivati in Sicilia. Da ieri sera soffiano forti venti di burrasca soprattutto sulla zona settentrionale dell'Isola.

Dopo giorni di sole e caldo quasi primaverile temperature in picchiata almeno fino a domani, giovedì. Sono previste piogge e neve a bassa quota, nonchè venti di burrasca soprattutto nelle zone costiere. Per la costa messinese la protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla.

Queste, in particolare, le previsioni in provincia di Trapani.

Mercoledì, 5 febbraio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 10.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.6°C, la minima di 9.2°C, lo zero termico si attesterà a 1235m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Mare agitato. Allerte meteo previste: vento.

Giovedì, 6 febbraio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11.1°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1002m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare agitato. Nessuna allerta meteo presente.