Torna alla vittoria il Marsala Calcio, contro il Messina basta il goal di Maiorano

09/02/2020 19:00:00

Nella 23esima giornata del campionato di serie D, torna alla vittoria il Marsala calcio dopo quasi due mesi e lo fa contro una nobile decaduta come l’ACR Messina, a decidere il match il goal di Maiorano al 23esimo minuto.

Gara bella con ritmi elevati sin dalle battute iniziali, anche se qualche pecca nelle retroguardie delle due compagini c’è stata, in palio c’erano tre punti preziosi che il Marsala ha fatto propri con una prova gagliarda, come deve essere per una squadra in lotta. Il Marsala ha capitalizzato al meglio il goal giunto al 23esimo minuto a firma di Maiorano, bravo a trovarsi al posto giusto al momento giusto su un pallone smorzato dalla barriera, su un calcio di punizione battuto da Candiano. Il Messina ha premuto sull’acceleratore ma il solo Arcidiacono sembrava fosse in grado di far male, per fortuna del Marsala è stato provvidenziale l’intervento di Russo, sulla conclusione ravvicinata del numero sette messinese, sul punteggio di zero a zero. Tra gli azzurri il top player, non solo per il goal partita realizzato, è stato Maiorano che già prima della rete aveva avuto una ghiotta occasione calciando al primo palo, esaltando Avella. Ottima prestazione anche di Candiano e poco importa se qualche sbavatura c’è stata ma bisognava spezzare la lunga serie di risultati negativi muovere la classifica.

Il Marsala sale a quota ventidue e aggancia il Corigliano ma nell’economia della classifica, questi tre punti assumono un importanza vitale vista anche la vittoria del Castrovillari sul Troina che resta in zona neutra a più sei dal Marsala. Castrovillari che ospiterà gli azzurri proprio domenica prossima.

A fine partita non è stato possibile realizzare le interviste perché le due squadre sono in silenzio stampa.

Il Tabellino della gara

Marsala

Russo, Lo Cascio, Scoppetta, Rizzo, Monteleone, Ferchichi, Candiano, La Vardera, Castrovilli (85’ Gallo), Mascari (67’ Federico), Maiorano. Allenatore Nicola Terranova. A disposizione Giordano, Lo Iacono, Lorefice, Giambanco,Di Chiara, Celesia, Inzoudine;

ACR Messina

Avella, De Meio (77’ Buonasera), Fragapane (86’ Fama), Lavrendi, Emiliano, Bruno, Arcidiacono, Saverino, Rossetti, Cristiani [63’ Danza (99’ Sampietro)], Manfrè (Buono), Cataldi. Allenatore Karel Zeman. A disposizione: Pozzi, Cinquegrana, Vuolo, Barbera, Sampietro;

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila assistito da Pomini di Verona e Boato di Padova;

Marcatori: 23’ Maiorano,

Ammoniti: 4’ Emiliano (ME), 37’ Lo Cascio (MA), 57’ Candiano (MA), 73’ Bruno (ME), 87’ Federico (MA),

Espulsi: 90’ Puto (dirigente Messina) e Putaggio (massaggiatore Marsala)

Calci d’angolo: 1-9

Recupero: 1 minuto primo tempo e 9 minuti secondo tempo;

La Cronaca

10’ Conclusione dalla distanza di Candiano (MA) che termina a lato;

13’ Occasione per il Marsala con Maiorano che in slalom si fa spazio in area messinese e di sinistro cerca di indirizzare al primo palo, dove Avella fa buona guardia e in due tempi addomestica la sfera;

15’ Ancora Candiano pericoloso, per il Marsala, con una conclusione dal limite che in diagonale si spegne sul fondo passando a pochi centimetri dal secondo palo;

21’ Conclusione ravvicinata di Arcidiacono (ME), dal cuore dell’area di rigore marsalese, respinta con i pugni da Russo, poi libera la difesa;

23’ 1-0 Goal del Marsala con Maiorano. Da un calcio di punizione dal limite, battuto da Candiano, la palla smorzata dalla barriera termina sui piedi di Maiorano che davanti al portiere, non sbaglia.

31’ Conclusione al volo di Fragapane (ME) dal limite dell’area, con la traiettoria intercettata da Monteleone che in scivolata, spedisce in angolo il pallone;

35’ Marsala ancora pericoloso su calcio di punizione, battuto ancora da Candiano, dal lato corto di sinistro dell’area messinese, il tiro a giro si spegne sul fondo sorvolando di pochi centimetri la traversa;

39’ Ghiotta occasione per il Marsala, ancora con Maiorano, che a rimorchio su servizio dalla destra di La Vardera, colpisce troppo sotto il pallone che si impenna e finisce alto;

46’ Messina vicino al goal del pari con Manfrè che dal limite dell’area, lascia partire una rasoiata che per poco non beffa Russo, non perfetto sulla conclusione bloccata in due tempi;

secondo tempo

50’ Messina pericoloso con Bruno che dalla distanza lascia partire un missile che Russo, con un colpo di reni, alza in angolo;

67’ Prima fiammata della ripresa per il Marsala con una conclusione potente, dalla sinistra, di Mascari bloccata a terra da Avella in due tempi;

71’ Ci prova ancora il Marsala con Castrovilli che, da circa una ventina di metri, di sinistro cerca di impegnare Avella ma, il suo tiro, attraversa tutto lo specchio di porta e si spegne sul fondo;

75’ Da un calcio di punizione, dal lato corto di sinistro dell’area di rigore del Messina, Candiano, per il Marsala, tenta direttamente la conclusione in porta ma la palla termina direttamente sul fondo;

80’ Occasione per il Messina con Buono che in tuffo di testa, non arriva alla deviazione in porta, su un bel cross arcuato di Arcidiacono con il pallone che si perde poi sul fondo;

91’ Ferchichi (MA) dalla destra penetra in area e tutto solo, davanti ad Avella, sbaglia l’impatto con la sfera e spedisce sul fondo;

Giovanni Ingoglia