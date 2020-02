Sicilia, manda un video choc di minacce alla moglie. Arrestato un uomo violento

09/02/2020 08:00:00

Manda il video choc di minacce alla moglie per farle vedere come l'avrebbe ridotta una volta rientrato a Falcone in provincia di Messina.

La donna, terrorizzata dal messaggio ricevuto su whatsapp, ha sporto denuncia e all'arrivo dal suo paese d'origine, la Georgia, l'uomo è stato seguito e arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato con una fune e un cacciavite mentre si dirigeva verso l'abitazione della donna per portare a compimento i suoi propositi violenti.

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del rito per direttissima.