Il meteo per Carnevale. Bel tempo in provincia di Trapani

22/02/2020 06:10:00

Continua il bel tempo in Sicilia e in provincia di Trapani. Ancora cieli sereni e assenza completa di piogge. I giorni di Carnevale sono all'insegna di temperature miti, da anticipo di primavera. Ecco le previsioni.

Sabato, 22 febbraio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17.5°C, la minima di 7.8°C, lo zero termico si attesterà a 2679m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 23 febbraio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.5°C, la minima di 5.1°C, lo zero termico si attesterà a 3501m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì, 24 febbraio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 15.4°C, la minima di 9.5°C, lo zero termico si attesterà a 3947m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.