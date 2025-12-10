Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
10/12/2025 08:27:00

Meteo. In Sicilia sole e clima mite. Qualche nuvola nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765351744-0-meteo-in-sicilia-sole-e-clima-mite-qualche-nuvola-nel-trapanese.jpg

La Sicilia continua a godere di condizioni meteo stabili grazie a un robusto campo di alta pressione che, anche oggi 10 dicembre, garantirà tempo asciutto e in gran parte soleggiato sull’intero territorio regionale. L’atmosfera resta tipicamente tardo primaverile, con cieli limpidi e temperature in rialzo.

 

Sicilia: bel tempo ovunque, clima mite e nessun fenomeno

Sull’isola prevalgono ampi spazi di sereno, disturbati solo da nubi basse e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino su Agrigentino e Nisseno, complice l’elevata umidità.
Le temperature massime saranno gradevoli, con punte fino a 20°C tra piana di Catania ed entroterra siracusano.

Il litorale tirrenico e quello ionico vivranno una giornata completamente stabile, con cieli sereni o leggermente velati. Anche le zone interne e montuose manterranno condizioni tranquille, salvo qualche debole addensamento serale senza conseguenze.

Sul versante meridionale il quadro sarà leggermente più variabile, con alternanza di schiarite e nubi irregolari, destinate tuttavia a dissolversi entro sera.

I venti ruoteranno durante la giornata: deboli sud-occidentali al mattino, in graduale rinforzo e disposti da nord-est nel pomeriggio. Mari poco mossi su tutti i bacini. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3300 metri.

 

Trapani: qualche nube, clima fresco e venti deboli

Nel Trapanese la giornata sarà stabile, con cieli poco nuvolosi e nessun rischio di precipitazioni.
A Trapani la temperatura oscillerà tra 12°C e 16–17°C, con massima prevista nel primo pomeriggio. I venti resteranno deboli, inizialmente da Est-Sud-Est, poi da Nord-Est nelle ore pomeridiane.

La visibilità sarà ridotta nelle prime ore del mattino, mentre il mare si manterrà poco mosso. Nessuna allerta meteo segnalata.

Nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico siciliano, mantenendo condizioni stabili e temperature miti per il periodo.



Meteo | 2025-12-07 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/meteo-nel-trapanese-oggi-e-domani-poco-nuvoloso-250.jpg

Meteo nel trapanese: oggi e domani poco nuvoloso

A Trapani quella di oggi sarà una giornata segnata da qualche nube sparsa, con temperature complessivamente miti. La colonnina di mercurio raggiungerà i 18°C intorno alle 13, mentre la minima sarà di 15°C nelle prime ore...







Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola