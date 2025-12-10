Meteo. In Sicilia sole e clima mite. Qualche nuvola nel Trapanese

10/12/2025 08:27:00

La Sicilia continua a godere di condizioni meteo stabili grazie a un robusto campo di alta pressione che, anche oggi 10 dicembre, garantirà tempo asciutto e in gran parte soleggiato sull’intero territorio regionale. L’atmosfera resta tipicamente tardo primaverile, con cieli limpidi e temperature in rialzo.

Sicilia: bel tempo ovunque, clima mite e nessun fenomeno

Sull’isola prevalgono ampi spazi di sereno, disturbati solo da nubi basse e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino su Agrigentino e Nisseno, complice l’elevata umidità.

Le temperature massime saranno gradevoli, con punte fino a 20°C tra piana di Catania ed entroterra siracusano.

Il litorale tirrenico e quello ionico vivranno una giornata completamente stabile, con cieli sereni o leggermente velati. Anche le zone interne e montuose manterranno condizioni tranquille, salvo qualche debole addensamento serale senza conseguenze.

Sul versante meridionale il quadro sarà leggermente più variabile, con alternanza di schiarite e nubi irregolari, destinate tuttavia a dissolversi entro sera.

I venti ruoteranno durante la giornata: deboli sud-occidentali al mattino, in graduale rinforzo e disposti da nord-est nel pomeriggio. Mari poco mossi su tutti i bacini. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3300 metri.

Trapani: qualche nube, clima fresco e venti deboli

Nel Trapanese la giornata sarà stabile, con cieli poco nuvolosi e nessun rischio di precipitazioni.

A Trapani la temperatura oscillerà tra 12°C e 16–17°C, con massima prevista nel primo pomeriggio. I venti resteranno deboli, inizialmente da Est-Sud-Est, poi da Nord-Est nelle ore pomeridiane.

La visibilità sarà ridotta nelle prime ore del mattino, mentre il mare si manterrà poco mosso. Nessuna allerta meteo segnalata.

Nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico siciliano, mantenendo condizioni stabili e temperature miti per il periodo.



