Duo Puglia-Meloni tra Swing, Jazz e Klezmer

23/02/2020 09:00:00

Dopo il successo riscosso con il concerto di apertura affidato agli Elimi Jazz Quintet, prosegue sull’onda del Jazz la 20° Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven di Marsala. Il secondo appuntamento, domenica 1° marzo, vedrà sul palco il Duo formato dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni in un concerto dal titolo evocativo TRA SWING, JAZZ E KLEZMER.

In programma troviamo brani della tradizione musicale colta - che hanno attinto la loro ispirazione proprio dal Blues e dal Jazz - come la Sonata di Bernstein, il musical Un Americano a Parigi di Gershwin e il Concertino per clarinetto di Grgin. A seguire brani standard della tradizione musicale jazzistica e in particolar modo Swing: Harlem Nocturne di Earle Hagen e Passeggiando per Brooklyn di Henghel Gualdi. Un altro brano brillante è Pieces From “Façade” di William Walton, tra i maggiori compositori inglesi del Ventesimo secolo, il quale compose questa musica per le poesie di Edith Sitwell. Infine troviamo “Tari” danza orientale di Mario Milani e la Suite ebraica di Michele Mangani in cui riecheggiano le sonorità tipica del Klezmer, un genere musicale tradizionale ebraico.

Il Duo Puglia-Meloni è formato nel 1983 da due musicisti provenienti da diverse e prestigiose esperienze concertistiche solistiche e cameristiche. Ha tenuto concerti in Italia, Europa e Messico riscuotendo ovunque consensi di pubblico e di critica. ha un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla Musica Jazz e Contemporanea, con particolare attenzione alle composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo di entrambi esecutori è il punto di forza del duo. L'ultimo lavoro discografico del duo ha per titolo “Dove danza il respiro dell’anima”, un viaggio nel Mondo tra le musiche per danza di ispirazione popolare di compositori del Novecento.

Prezzo del biglietto: 10€