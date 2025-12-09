Sezioni
Cultura

» Cose di musica
09/12/2025 12:24:00

Coro Monte Venda in provincia di Trapani: tre tappe gratuite per celebrare il Natale

Arriva dalla provincia di Padova uno dei cori più longevi e apprezzati del panorama italiano: il Coro Monte Venda, realtà storica nata nel 1968 a Galzignano Terme, sarà protagonista di un mini–tour che illuminerà il Natale trapanese con tre concerti gratuiti tra Paceco, Erice Casa Santa e Castelvetrano.

Guidato dal Maestro Riccardo Magarotto, il coro porterà in Sicilia un repertorio che intreccia tradizione veneta, coralità internazionale e brani natalizi eseguiti con la profondità e il calore di oltre cinquantasette anni di storia e più di mille concerti in Italia e nel mondo.

La formazione, ambasciatrice della cultura musicale italiana in Europa, Sud America e Medio Oriente, approda nel Trapanese con un progetto che è anche un ponte tra culture e territori. 

Il calendario dei concerti Paceco – Venerdì 12 dicembre, ore 19.00 – Chiesa Madre Erice Casa Santa – Sabato 13 dicembre, ore 19.00 – Chiesa Madonna di Fatima Castelvetrano – Domenica 14 dicembre, ore 11.00 – Chiesa di San Francesco di Paola Tre appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico alla musica corale d’autore e per vivere la magia del Natale attraverso un linguaggio universale: quello della voce umana che si fonde in armonia. 

