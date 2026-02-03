“Odisseya”: il viaggio musicale di Cristiano Giardini in scena a Catania e Palermo

03/02/2026 16:48:00

Un appuntamento per gli amanti del jazz contemporaneo. Il progetto “Odisseya”, inedito e energico, arriva in Sicilia con due appuntamenti: il 3 febbraio alle 21.00 al Teatro Metropolitan di Catania e il 4 febbraio alle 21.30 al Teatro Golden di Palermo. Il quintetto, capitanato dal sassofonista Cristiano Giardini, propone un viaggio musicale che fonde l’hard-bop contemporaneo con sonorità moderne e coinvolgenti.

La formazione

Il quintetto che compone il progetto vede Cristiano Giardini al sax tenore, Paolo Recchia al sax contralto, Luca Mannutza al pianoforte, Kim Baiunco al contrabbasso e Sasha Mashin alla batteria. Tutti i brani sono stati composti e arrangiati da Giardini nell'ultimo anno, durante un periodo storico difficile, ma ricco di riflessioni. Il viaggio musicale del progetto si ispira al mito di Ulisse, esplorando la ricerca, l’avventura e la scoperta di mondi sconosciuti, simboleggiando anche un viaggio interiore.

Il progetto: un viaggio nella musica

“Odisseya” non è solo un concerto: è un’odissea musicale, che attraversa sonorità improvvisate e strutturate, unendo la ricerca musicale alla profondità dell’esplorazione psichica. Come Giardini stesso afferma, il progetto è nato dal bisogno di comprendere meglio il periodo storico e le sue emozioni. È una riflessione sul viaggio, sia fisico che mentale, alla scoperta di se stessi, un viaggio che il sax e la band ci conducono a fare.

Cristiano Giardini: un artista in continua evoluzione

Classe 1971, Giardini è un compositore, arrangiatore e sassofonista siciliano che ha studiato in Olanda e vanta collaborazioni internazionali con Joe Lovano, Jeff Hamilton, Wayne Dockery e molti altri. Nel 2018, ha inciso il suo primo disco di brani originali, mentre nel 2019 ha pubblicato un apprezzato metodo sulla didattica del sassofono moderno. Con Odisseya, Giardini propone un linguaggio musicale moderno, energico e vitale.

Info utili per l'acquisto dei biglietti

Catania : i biglietti sono disponibili su www.ctbox.it (Circuito Box Office).

: i biglietti sono disponibili su (Circuito Box Office). Palermo: acquisto presso il botteghino del Teatro Golden o online su www.diyticket.it.

Nota: Il concerto di Giardini sostituisce in abbonamento il concerto di Danilo Rea.



