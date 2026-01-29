Su Rai 1 il sequel del “Ballo di Simone” prodotto dal marsalese Alex La Vela

29/01/2026 11:16:00

Chi non ricorda “Il ballo di Simone”, il brano che nel 1968 conquistò il pubblico italiano e internazionale, interpretato da Giuliano dei Notturni e diventato un successo mondiale. A distanza di quasi sessant’anni, quella storia musicale riprende vita con un sequel dal titolo “Sempre insieme a Simone”.

Il nuovo brano è stato inciso e prodotto a Marsala dal produttore discografico, compositore e arrangiatore Alex La Vela, nello studio Gold Music, in società con Davide Arini.

La canzone, distribuita da Mare Blu Music ed edita da Klasse Uno e Starpoint, sta registrando un crescente riscontro di pubblico e critica, avviandosi a seguire le orme del celebre predecessore.

Numerosi i passaggi radiofonici su emittenti di primo piano come Radio Birikina, Radio Peter Pan e altre radio nazionali, oltre alle molte ospitate di Giuliano dei Notturni in piazze e trasmissioni televisive.

Tra queste, l’ultima apparizione il 31 dicembre a “La Volta Buona” su Rai 1, il programma condotto da Caterina Balivo, dove l’artista ha presentato proprio “Sempre insieme a Simone”.

Il brano è al centro di un tour che sta attraversando diverse città italiane e raccoglie apprezzamenti anche all’estero, in particolare in Thailandia, dove Giuliano dei Notturni gode ancora oggi di grande popolarità. Intanto, il video ufficiale su YouTube ha già superato le 300 mila visualizzazioni, confermando l’interesse del pubblico.

“Sempre insieme a Simone” è stato composto da Alex La Vela, Alessia Arini, Nicola De Bona, Antonio Altieri e Giuliano Cederle. Gli arrangiamenti portano la firma di Alex La Vela, mentre mix e master sono stati curati da Davide Arini.

Un ritorno che unisce memoria e attualità, dimostrando come una canzone possa attraversare generazioni senza perdere la sua forza evocativa.



