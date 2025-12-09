AI, robot e musica live: a Trapani debutta l’opera digitale “I Florio di Sicilia”

09/12/2025 16:38:00

A Trapani, sabato 13 dicembre debutta in anteprima mondiale “I Florio di Sicilia”, l’opera lirica digitale ideata dal Conservatorio “Antonio Scontrino”.

Una produzione che unisce musica, storia e tecnologia avanzata in un esperimento artistico senza precedenti, trasformando la dinastia dei Florio in un racconto immersivo e multisensoriale.

L’opera, con direzione artistica di Micaela Carosi e musiche originali di Salvatore Scinaldi, si svolgerà nel suggestivo Complesso Monumentale di San Domenico e sarà trasmessa in streaming per raggiungere un pubblico internazionale. Ma ciò che rende questo progetto unico è la sua natura profondamente innovativa: il libretto nasce dall’interazione tra scrittura umana e Intelligenza Artificiale, mentre le scenografie immersive utilizzano luci e suoni campionati dalle antiche tonnare siciliane.

A condividere il palco con i cantanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide dell’Università di Palermo, che rileverà in tempo reale le emozioni degli spettatori, dialogando con la scena e con la tecnologia dell’opera. Non mancherà una performance “a distanza”: un coro e un trio musicale suoneranno dal Conservatorio di Trapani, interagendo in diretta con gli artisti sul palco grazie all’infrastruttura phygital realizzata con il progetto europeo MUSIC4D, finanziato dal PNRR. Il debutto segna anche un passaggio fondamentale nella collaborazione strutturata tra il Conservatorio di Trapani e la Escuela Superior de Canto di Madrid, dove l’opera sarà presentata nuovamente nel febbraio 2026.

«Un ponte tra la tradizione e il futuro» — così la direttrice Elisa Cordova definisce il progetto, che interpreta la storia dei Florio come simbolo di visione e innovazione. Il risultato è un’opera che supera i confini del teatro lirico tradizionale e inaugura una nuova stagione dell’alta formazione musicale, dove arte e tecnologia si fondono per raccontare — in modo nuovo — l’identità culturale del Mediterraneo.



