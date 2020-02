Coronavirus, Sicilia: "Controlli sui siciliani che tornano dal nord". Vertice alla Regione

24/02/2020 13:02:00

– “Non essendo possibile emettere ordinanze che siano sproporzionate rispetto al decreto legge varato dal Governo nazionale, mi permetto di invitare il Presidente della regione Nello Musumeci a sollecitare tutti i corregionali che per qualsiasi motivo rientrassero in Sicilia da luoghi oggetto dei focolai e dalle regioni in cui ad oggi si sono registrati contagi da coronavirus ad informare le autorità sanitarie. Sta crescendo un allarme legato alla chiusura delle scuole per una settimana in Lombardia, Veneto e Piemonte dove insegnano tantissimi docenti siciliani che, per il blocco delle lezioni, potrebbero decidere di rientrare temporaneamente nella nostra regione. Il mio appello al presidente Musumeci è volto a stimolare un messaggio del governo regionale attraverso gli organi di informazione e le pagine social della Regione Siciliana finalizzato ad avvertire quanti rientrano nella nostra terra ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative e delle autorità sanitarie. So già, poiché informata dal presidente della Regione, che oggi pomeriggio in un vertice convocato dal Governo regionale si valuteranno assieme ad Anci Sicilia i provvedimenti che si rendessero necessari da parte dei sindaci a salvaguardia della salute dei cittadini”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

MUSUMECI. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per oggi (lunedì 24 febbraio) al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l'emergenza Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

MEDICI. Il presidente dell'Ordine dei Medici Toti Amato, quale componente del consiglio direttivo della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), invita tutti i medici a partecipare all'incontro di oggi, lunedì 24 febbraio, per discutere sull'emergenza da Coronavirus.

L'appuntamento è alle 19 a Villa Magnisi, sede dell'Omceo di Palermo.

“In Italia i contagi sono raddoppiati in 24 ore, colpendo medici, operatori sanitari e infermieri – ha detto Amato - . La condizione straordinaria impone che tutti i medici conoscano i protocolli operativi regionali e ministeriali per la gestione del virus, ma per prestare assistenza ai pazienti è indispensabile che per primi siano i medici e gli operatori sanitari a lavorare in piena sicurezza”.