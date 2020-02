A Marsala la terza edizione del Tourism Meeting Point

25/02/2020 14:20:00

Il consueto appuntamento per il settore turistico della Provincia di Trapani si svolgerà a Marsala il 10 marzo 2020 alle ore 9.00 presso l’Hotel Residence Travini in Contrada Berbaro n 4.

Un evento di formazione e networking riservato a chi offre servizi turistici e chi fa ospitalità in Provincia di Trapani. Ad organizzarlo sono l’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazioni Turistiche, la ProLoco M.T.T. Marsala ed AR Media srl.

Ad aprire l’evento sarà il Dott. Salvatore Ombra Presidente Airgest S.p.A. che tratterà il tema “Sviluppo e rilancio dell’aeroporto attraverso la collaborazione istituzioni/privati”.

Per la formazione saranno 3 i temi principali di questa edizione: aspetti normativi ed adempimenti fiscali per le strutture ricettive e locazioni brevi; l’uso dei gestionali e channel manager per semplificare la gestione dell’attività; SEO-come farsi trovare sui motori di ricerca. A curare questa parte saranno i docenti di settore Dott. Saverio Panzica, Dott. Giuseppe Noto, Dott. Alberto Vincenzi, Giovanni Giliberti.

Per la parte di networking ci saranno le postazioni b2b dove gli operatori potranno scambiarsi il materiale informativo e chiudere accordi di collaborazione in vista dell’imminente stagione turistica che sta per iniziare.

Fabio Alba e Mario Ottoveggio, rispettivamente presidenti dell’A.S.E. Marsala e ProLoco M.T.T. Marsala dichiarano: la nostra idea di turismo è fare rete e collaborazione tra istituzioni, privati ed associazioni. Ogni anno infatti, facciamo incontrare in un unico luogo, chi offre servizi ai turisti e chi fa ospitalità. La competizione tra destinazioni turistiche si fa sempre più pressante, non è più possibile immaginare che il nostro comparto turistico operi in maniera individuale. È arrivato il tempo che tutti gli operatori lavorino in sinergia verso obbiettivi comuni. Un concetto sintetizzato dal Movimento Marsala Destinazione Turistica in DMO, acronimo di Destination Management Organization, ovvero un organo pubblico/privato che coordina tutti gli aspetti dell’offerta turistica per il raggiungimento di obbiettivi comuni. Alba conclude, dicendo che tutti i proprietari di strutture ricettive e tutti coloro che si apprestano a diventarlo dovrebbero partecipare a questo seminario per comprendere bene la legislazione in materia.

Per registrarsi o chiedere informazioni sull’evento scrivere a: asemarsala@gmail.com o telefonare allo 0923.1877300