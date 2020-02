Marsala, contenitore per oli esausti a piazza Pizzo. Studenti Erasmus al Comune

25/02/2020 10:40:00

l Fratelli della Costa della Tavola di Mozia, con il patrocinio del Comune di Marsala, hanno posizionato, in piazza Francesco Pizzo, davanti al Poliambulatorio ex Inam, il primo di una serie di contenitori per la raccolta dell'olio esausto.

Al posizionamento e all’inaugurazione di questo nuovo servizio per la collettività hanno preso parte il responsabile dei Fratelli della Costa-Tavola di Mozia, luogotenente Sonia Luisi, il vice Sindaco Agostino Licari, titolare della delega all’ambiente dell’Amministrazione Di Girolamo, la consigliera comunale Linda Licari; nonché il responsabile della Ecologica Italiana (l’azienda che riciclerà il rifiuto), Fausto Curcurù, e altri esponenti degli stessi Fratelli della Costa-Tavola di Mozia, Pietro Pellegrino (scrivano), Davide Del Puglia e Manù Renaux.

“Abbiamo posizionato questo contenitore per gli oli esausti e altri ne collocheremo a Marsala – sottolineano Sonia Luisi e Agostino Licari - perchè l’olio vegetale di provenienza domestica (olio di frittura, olio di conservazione degli alimenti, olio dl conserve, olio del tonno in scatola), dopo l’uso in cucina costituisce una minaccia per l’ambiente: per questo è necessario smaltirlo correttamente”.

L’olio differenziato che i marsalesi conferiranno in semplici bottiglie di plastica negli appositi contenitori ubicati oltre che in piazza Pizzo anche nei pressi dello Stadio Municipale, piazza Caprera, via Falcone (zona Sappusi), piazza Del Popolo, Lido Signorino, corso Gramsci e viale Isonzo, sarà ritirato gratuitamente dalla "Ecologica ltaliana", azienda che riuscirà a trasformarlo da possibile danno ambientale a preziose risorse utili alla collettività: saponi, materiale per edilizia, nuova energia come ll biodiesel, un biocarburante non fossile e poco inquinante.

“Proseguiamo, con lo smaltimento degli oli esausti, la nostra politica di tutela dell’ambiente – conclude il vice Sindaco. Dopo lo smaltimento differenziato di vestiario, degli elettrodomestici (Raee), adesso è la volta di questa categoria di prodotto, assai inquinante”.

Gli oli vegetali esausti sono pericolosi per il sottosuolo, rendendo inutilizzabili i pozzi di acqua potabile anche molto lontani; per la flora, impedendo alle radici delle piante l’assunzione delle sostanze nutritive; per il nostro splendido mare, impedendone l’ossigenazione e compromettendo Ia stessa esistenza della flora e della fauna e per i depuratori influenzandone negativamente il corretto funzionamento”.



STUDENTI ERASMUS AL COMUNE

Il progetto Erasmus "The future will definitely belong to the digital world" (Il futuro apparterrà decisamente al mondo digitale) è stato presentato a Palazzo Municipale di Marsala da una delegazione di studenti di diverse nazionalità, guidata dai rispettivi docenti: per il Liceo Pascasino, Enza Alestra, Vitiana Montalto, Giusy Pantaleo e Giuseppe Lucchese. Il locale Istituto (in rappresentanza dell’Italia) partecipa al progetto coordinato dalla prof. Rossella Giacalone assieme alle Scuole Superiori di Sucha Beskidza (Polonia), Kicevo (Nord Macedonia) e Samsun Beskidza (Turchia). Accolti dal vicesindaco Agostino Licari e dall'assessore Clara Ruggeri, i docenti referenti hanno illustrato le finalità dell’iniziativa che, in particolare, mira a potenziare le competenze digitali degli studenti attraverso la creazione di app.

250 PARTECIPANTI ALLA GARA PODISTICA

Grande partecipazione di atleti ieri mattina al 20° Trofeo Podistico garibaldino che si è svolto, organizzato dalla Società Polisportiva Marsala Doc con il patrocinio dell’Amministrazione Di Girolamo, nella splendida cornice del Parco di Salinella. Oltre 250 gli atleti partecipanti, suddivisi nelle varie categorie, che si sono dati sportivamente battaglia lungo i sette chilometri del percorso. Per tutti una medaglia ricordo. Alla manifestazione hanno presenziato fra gli altri l’Assessore allo Sport Andrea Baiata e il presidente della Polisportiva “Marsala Doc”.