Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
10/12/2025 16:10:00

A Mazara vandalizzata la sede dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765379956-0-a-mazara-vandalizzata-la-sede-dell-unione-italiana-lotta-alla-distrofia-muscolare.jpg

La sede della UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – di Mazara del Vallo è stata danneggiata nelle scorse ore. Un gesto che ha immediatamente suscitato indignazione e preoccupazione in città, colpendo un luogo simbolo di sostegno e inclusione.

Alla notizia dell’accaduto, il sindaco Salvatore Quinci ha espresso “la vicinanza mia personale e dell’Amministrazione comunale alla UILDM di Mazara, ai ragazzi, alle loro famiglie e ai volontari”.

 

“È stato colpito un luogo che svolge un’attività preziosa e quotidiana a servizio delle persone con disabilità – ha aggiunto il primo cittadino – e che rappresenta un riferimento importante per molte famiglie del nostro territorio”.

 

Il sindaco ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale dell’associazione nel tessuto sociale mazarese: “La UILDM è un punto fermo nella rete sociale cittadina ed è doveroso sostenerne il lavoro e favorire le condizioni affinché le attività possano proseguire con serenità”.

Il Comune condanna fermamente l’episodio e confida nell’operato delle forze dell’ordine, impegnate a fare chiarezza sui fatti e a individuare i responsabili del danneggiamento.









Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola