A Mazara vandalizzata la sede dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

10/12/2025 16:10:00

La sede della UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – di Mazara del Vallo è stata danneggiata nelle scorse ore. Un gesto che ha immediatamente suscitato indignazione e preoccupazione in città, colpendo un luogo simbolo di sostegno e inclusione.

Alla notizia dell’accaduto, il sindaco Salvatore Quinci ha espresso “la vicinanza mia personale e dell’Amministrazione comunale alla UILDM di Mazara, ai ragazzi, alle loro famiglie e ai volontari”.

“È stato colpito un luogo che svolge un’attività preziosa e quotidiana a servizio delle persone con disabilità – ha aggiunto il primo cittadino – e che rappresenta un riferimento importante per molte famiglie del nostro territorio”.

Il sindaco ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale dell’associazione nel tessuto sociale mazarese: “La UILDM è un punto fermo nella rete sociale cittadina ed è doveroso sostenerne il lavoro e favorire le condizioni affinché le attività possano proseguire con serenità”.

Il Comune condanna fermamente l’episodio e confida nell’operato delle forze dell’ordine, impegnate a fare chiarezza sui fatti e a individuare i responsabili del danneggiamento.



