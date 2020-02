Dal 29 febbraio la Trattoria delle Cozze di Mazara, è aperta ogni giorno a pranzo e cena

26/02/2020 08:00:00

Ogni volta che si pensa al cibo si desidera che questo sia un connubio di sapori e ricordi, innovazioni e tradizioni, perchè mangiare bene è anche appartenere ad un luogo.



Da quell’idea che intreccia il cibo alla nostra terra, nasce l’amore per ciò che di più prezioso abbiamo, lo sa ormai da oltre 50 anni lo staff della Trattoria delle Cozze che affacciata ad un mare straordinario quello di Mazara del Vallo, ha fatto e continua a fare ciò che le riesce meglio, servire delizie di mare preparate con grande maestria e immenso amore.



Un impegno che ormai da tantissimi anni ha reso questo luogo un punto di riferimento per tutta la Sicilia, per tutti coloro che della nostra terra amano il meglio. Giorno 29 febbraio il Cozzaro riaprirà dopo una breve pausa invernale, impaziente di regalare ai suoi commensali gli odori e i sapori di un prodotto indiscutibilmente perfetto, il pesce.



La cucina rivela il rapporto con la terra, i sensi. Ci mette allo scoperto. Chi ama il cibo ama chi se ne prende cura, e la trattoria delle cozze ha fatto in modo che ogni piatto e ogni ingrediente abbia avuto negli anni il giusto valore. L’impegno e l’attenzione ai particolari ha reso questo luogo un approdo sicuro per gustare una cucina autentica affacciata a quel mare che rende la felicità un’idea semplice.



La Trattoria delle Cozze, dal 29 febbraio, sarà aperta ogni giorno a pranzo e cena. L’ampia sala con vista sul male si presta anche per eventi privati (cerimonie e meeting aziendali).



Info. 0923 942323 - Indirizzo: SP. 38 Litoranea Mazara Granitola – Mazara del Vallo. Seguici su Facebook