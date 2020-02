Assenza di pubblico nell'allenamento di domani della Sigel Marsala contro Aragona di B1

28/02/2020 21:15:00

Ormai di pubblico dominio la decisione della Fipav, in accordo con le Leghe di Serie A Maschile e Femminile, di determinare il blocco di tutti i campionati fino al prossimo 1 marzo per la situazione Coronavirus, la Sigel Marsala Volley rimane con i motori accesi in attesa che possano riprendere gli impegni ufficiali (a far data dal 2 marzo 2020, salvo diverse indicazioni intergovernative tornerà tutto nel regolare ordine delle cose).

Settimana (iniziata come sempre martedì) non diversa dalle altre per capitan Bertaiola e compagne che si sono allenate agli ordini del valido staff tecnico al ritmo di due sedute al giorno. La Sigel di coach Daris Amadio domenica 1 marzo avrebbe dovuto essere di scena a Castelnuovo Rangone (Modena), ospiti della Exacer Montale, ad onorare la 4^giornata di andata di Pool Salvezza nel campionato nazionale di A2.

E così per non spezzare il ritmo partita, sabato pomeriggio 29 febbraio al "Fortunato Bellina" allenamento congiunto, con inizio alle ore 16,30 assieme alla capolista di B1 Seap Dalli Cardillo Aragona del presidente Di Giacomo. Le due compagini biancoazzurre di Sicilia a Marsala si esibiranno senza la presenza di pubblico. Per l'allenamento in questione sono state disposte le "porte chiuse" .

Emanuele Giacalone