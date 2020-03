Marsala, Scilla: “No a fughe in avanti”. Liberi: “Uniti con Grillo”

06/03/2020 14:20:00

“Forza Italia sta lavorando al fianco degli alleati della coalizione di centrodestra per costruire in tutti i comuni siciliani coinvolti nel voto liste e candidature vincenti”.

A sostenerlo Toni Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia di Trapani.

“Alla luce di ciò, - aggiunge Scilla - ritengo che le fughe in avanti non siano mai costruttive.

In particolare apprendo con amarezza e con un po’ di delusione della volontà dell’on. Stefano Pellegrino di correre a Marsala con la lista civica ‘Noi marsalesi’. Forza Italia a Marsala presenterà simbolo e lista.

Proprio a giorni si terrà un incontro con i rappresentanti della coalizione di centrodestra per individuare i candidati. Sono certo che in questa occasione anche per Marsala troveremo la sintesi migliore”.

Mentre c'è chi frena, c'è chi non si nasconde. Il Movimento Liberi, che fa riferimento da sempre a Massimo Grillo, con una nota esce allo scoperto per sostenere Grillo. Ecco la nota.

In vista delle ormai imminenti elezioni amministrative, si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i deputati regionali della città Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino insieme al tavolo civico, composto da Paolo Ruggieri, Arturo Galfano, Nicola Fici, Giovanni Sinacori, Enzo Sturiano, Ignazio Chianetta, Michele Gandolfo e Massimo Grillo.

L’incontro è stata una preziosa occasione per analizzare in maniera approfondita i problemi della città e per discutere i tratti di un programma complesso e articolato da mettere in campo per risollevare le sorti di Marsala.

L’assemblea ha individuato all’unanimità in Massimo Grillo la figura dotata della necessaria esperienza e competenza per sovraintendere alla realizzazione del programma e gli ha, pertanto, proposto di concorrere per la carica di primo cittadino. Massimo Grillo ha ringraziato i presenti ed ha accolto di buon grado l’invito da parte di una coalizione così forte e qualificata riservandosi di effettuare le opportune consultazioni prima di formalizzare l’accettazione definitiva della candidatura. A tal fine, nel corso dei prossimi giorni, Grillo consulterà esponenti del mondo culturale, economico e sociale della città. Altri appuntamenti importanti dei giorni a venire saranno quelli spiccatamente politici, tra i quali l’assise del gruppo dirigente di Diventerà Bellissima e di ProgettiAmo Marsala, alla quale Paolo Ruggieri proporrà di ratificare l’investitura di Grillo quale candidato sindaco.

Interviene anche Fratelli d'Italia. "Fratelli d’Italia a Marsala, così come in ciascuna competizione elettorale regionale e nazionale, lavora nell’interesse del territorio e d’intesa con le forze politiche che rientrano nel perimetro del centrodestra.

In particolare a Marsala la nostra scelta è condizionata dall’alleanza politica e dal valore del progetto amministrativo che deve essere, come già detto in più occasioni, in discontinuità con la giunta Di Girolamo, in opposizione alla sinistra, rivolto al bene supremo di Marsala e dei marsalesi, unici titolati a decidere il loro destino" così dichiara il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Trapani, Avv. Maurizio Miceli