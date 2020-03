Coronavirus: contagi aumentati del 30% in un giorno. Si rinviano le elezioni di Maggio?

07/03/2020 19:46:00

Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri, e 233 i morti, 36 in più.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.

Le persone guarite dal coronavirus sono 589, 66 in più di ieri.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 2.742 i malati in Lombardia, 937 in Emilia-Romagna, 505 in Veneto, 202 in Piemonte, 201 nelle Marche, 112 in Toscana, 72 nel Lazio, 61 in Campania, 42 in Liguria, 39 in Friuli Venezia Giulia, 33 in Sicilia, 23 in Puglia, 24 in Umbria, 14 in Molise, 14 nella provincia di Trento, 11 in Abruzzo, 9 nella provincia di Bolzano, 8 in Valle d'Aosta, 5 in Sardegna, 4 in Calabria e 3 in Basilicata. Le vittime sono 154 in Lombardia (19 in più di ieri), 48 in Emilia Romagna (+11), 13 in Veneto (+1), 6 nelle Marche (+2), 5 in Piemonte (+1), 4 in Liguria (+1), 2 in Puglia (+1) e uno nel Lazio.

Complessivamente sono finora 5.883 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 42.062, dei quali oltre quasi 30mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

ELEZIONI. In questi giorni si fa sempre più strada l’ipotesi di un rinvio delle elezioni. In totale sono 7 le Regioni attese al voto nella prossima primavera. Le regioni attese alla urne sono: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. Inoltre si vota anche in oltre mille i comuni, tra cui quindici capoluoghi di provincia e quattro di regione. Gli appuntamenti elettorali più attesi saranno quelli di Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano e Arezzo. La prima regione ad affrontare il test elettorale sarà la Valle D’Aosta. Ma il presidente della Regione Testolin, sta gia’ valutando se rinviare con un decreto le elezioni regionali a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ipotesi e’ di far slittare le consultazioni, fissate per il 19 aprile, al prossimo 10 maggio. Considerando le misure precauzionali disposte dal governo, che ha sospeso lo stop delle lezioni in tutto il Paese, appare quanto mai probabile un rinvio delle elezioni ad un unico dell’election day. Il governo nelle scorse ore ha già deciso di rinviare a data da destinarsi il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, in programma il prossimo 29 marzo e con tutta probabilità accadrà cosi anche per le elezioni amministrative e regionali.