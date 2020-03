Marsala, elezioni: Paolo Ruggieri sostiene Massimo Grillo

09/03/2020 14:50:00

Altra importante adesione alla coalizione di Massimo Grillo, candidato Sindaco per elezioni che, salvo rinvio, si terranno a fine Maggio a Marsala. Ha deciso di sostenere la sua candidatura a Sindaco, infatti, anche il gruppo di Diventerà Bellissima - Progettiamo Marsala, che fa riferimento a Paolo Ruggieri.

L'adesione di Ruggieri e del suo gruppo significa due cose: da un lato, che si indebolisce ancora la candidatura di Giulia Adamo, che, nel centrodestra spaccato, si trova solo con Lega e FdI.

Dall'altro lato c'è chi legge in questo appoggio di Ruggieri anche la benedizione del presidente Musumeci alla candidatura di Grillo.

Questa la nota stampa:

Nel rispetto delle disposizioni prudenziali emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus, nello scorso fine settimana si sono riuniti congiuntamente i componenti dei Coordinamenti di Diventerà Bellissima e di ProgettiAmo Marsala nonché del Direttivo del Circolo DB "Enrico Russo".



Hanno partecipato anche i rispettivi candidati confermati che concorreranno alla formazione della lista per il rinnovo del Consiglio comunale.



La riunione è stata ulteriormente qualificata dalla presenza di Giulia Ferro, Coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima.

I lavori sono stati introdotti da Paolo Ruggieri, delegato dai predetti organismi alle trattative con altri partiti, movimenti e liste civiche in vista delle elezioni amministrative fissate per il 24 Maggio p.v.

Dopo ampio ed articolato dibattito, esaminate situazioni soggettive ed oggettive, è stato deciso di sostenere la proposta del tavolo civico e dunque la candidatura a Sindaco di Massimo Grillo, confermando il mandato a Paolo Ruggieri per la definizione degli accordi elettorali e per il perfezionamento del programma amministrativo, anche sulla scorta di quanto già predisposto e di quanto potranno ancora proporre le comunità umane e politiche di DB e PM.