Politica

» Elezioni
06/12/2025 06:00:00

Ombra dice no: il centrodestra resta senza candidato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/ombra-dice-no-il-centrodestra-resta-senza-candidato-450.jpg

Salvatore Ombra ha sciolto ogni riserva e non torna più indietro. Non sarà il candidato del centrodestra alle amministrative del 2026.
Nonostante le pressioni degli ultimi giorni, soprattutto da Fratelli d’Italia, la decisione è definitiva. E non è stata presa a cuor leggero:

«Ho riflettuto a lungo su questa possibilità, con il cuore e con la ragione. Alla fine, dopo tante notti insonni, ho deciso di non intraprendere questo percorso, una scelta dettata da responsabilità personali e professionali. Il mio ruolo di vicepresidente della società Ausonia e di presidente di Airgest, in un momento così cruciale sia per la mia azienda che per lo sviluppo dell’aeroporto e del territorio, richiede oggi tutta la mia energia e il mio impegno. Non nascondo che è stata una decisione difficile, quasi un bivio dell’anima. Ma credo che, in questo momento, serva coerenza: continuare a lavorare per la crescita del nostro territorio anche da dove mi trovo, con la stessa passione e dedizione di sempre».

Con Ombra fuori dai giochi, il centrodestra dovrà necessariamente convergere su Nicola Fici.
Resta da capire se i partiti riusciranno davvero a fare sintesi, o se prevarranno le divisioni interne.

In Fratelli d’Italia, al di là della linea espressa dal coordinatore provinciale Maurizio Miceli, già orientato su Fici, permangono posizioni contrastanti. Situazione simile in Forza Italia: il coordinatore provinciale Toni Scilla ha aperto a Fici, ma il deputato cittadino – capogruppo all’ARS – non sarebbe disposto ad abbandonare Massimo Grillo, avendo già manifestato contrarietà.

Posizioni che ballano, e che difficilmente sembrano destinate a produrre un quadro unitario.

 

Curatolo e il PLI

 

Continua invece la corsa a sindaco di Leonardo Curatolo, fondatore del Movimento Marsala Futura, che incassa ora l’appoggio del Partito Liberale Italiano:

«Un sostegno che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità», afferma Curatolo.

Prosegue:
«Il PLI rappresenta valori fondamentali: libertà, serietà amministrativa, meritocrazia e sviluppo. La loro fiducia conferma che la strada intrapresa è quella giusta: una politica concreta, trasparente, capace di guardare al futuro della nostra città senza ideologie e senza vecchie logiche di schieramento. Marsala ha bisogno di competenze, visione e coraggio. Il contributo del PLI rafforza il nostro progetto e amplia la rete di energie positive che vuole una città più moderna, efficace nei servizi e vicina ai cittadini».

 

Il PLD converge su Andreana Patti

 

La candidata sindaca Andreana Patti ottiene intanto il sostegno del PLD.
In una nota congiunta, Salvo Liuzzo, segretario regionale, e Gianfranco Valenti, rappresentante nazionale del partito e vice-segretario regionale, ufficializzano la scelta:

«Esprimiamo un giudizio estremamente positivo su una candidatura che consideriamo di alto profilo. Il nostro apprezzamento, sincero e convinto, non nasce da un’impressione momentanea, ma dal confronto costante e da un’analisi approfondita condotta nelle ultime settimane.

Le esigenze del territorio rappresentano per noi il primo criterio di scelta. Nel caso di Marsala, la decisione di sostenere la dott.ssa Patti è stata fortemente voluta e condivisa, in piena sintonia con il gruppo che il partito sta consolidando in città. Questa scelta definisce con chiarezza la nostra linea politica: puntare sulla competenza e sulle risposte concrete. Grazie alla solidità dei nostri riferimenti territoriali e alla sinergia tra vertici regionali e nazionali, sarà un piacere per il PLD contribuire attivamente all’elezione di Andreana Patti a sindaca di Marsala. Lo dobbiamo ai cittadini».



