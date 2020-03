Coronavirus, la generositÃ  e l'aiuto di alcuni imprenditori siciliani

13/03/2020 08:00:00

In Sicilia oltre alle regole imposte per contrastare il Coronavirus, ci sono tante belle storie di chi sta dando un aiuto concreto e anche economico per l'emergenza sanitaria.

Tra queste l'imprenditrice di Castelvetrano, Elena Ferraro, ha messo a disposizione il primo piano della sua clinica, la Hermes per l'emergenza Coronavirus.

Ad Agrigento, invece, l'imprenditore Salvatore Moncada ha donato 100 mila euro all'ospedale San Giovanni di Dio per l'acquisto di sei respiratori.

A Palermo l'istituto di credito Creval, invece, ha attivato iniziative straordinarie per le famiglie che per un anno potranno richiedere la sospensione della quota capitale dei mutui ipotecari e per le imprese.