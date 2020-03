A Marsala, "La Pergola" ha portato la pizza gratis a medici e infermieri dell'ospedale

15/03/2020 07:49:00

Nei momenti difficili i gesti di solidarietà e di vicinanza sono indispensabili.

Ieri sera, sabato 15 Marzo, la pizzeria La Pergola, di corso Gramsci, ha deciso di portare gratuitamente delle pizze al personale medico ed infermieristico dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Un modo importante per ringraziare chi in questo momento è in prima linea, in trincea, senza sosta e non risparmiando fatica e sacrifici.

"Volevamo trovare un modo - hanno scritto i pizzaioli e il personale, in un cartone della pizza - per dimostrare la nostra gratitudine. Allora lo facciamo nel modo che ci riesce meglio".

L'omaggio è stato molto gradito dal personale dell'ospedale.

Ieri alle 12 dai balconi di tutta Italia ci si è affacciati per un applauso al personale sanitario.

Piccoli ma importanti gesti.

E oggi, domenica, si raccomanda di restare a casa, di non uscire.

Potenzialmente tutti possiamo veicolare il virus, anche da asintomatici, e tutti possiamo essere contagiati.

L’unico modo per non far collassare il sistema sanità e per aiutare i medici è proprio quello di restare a casa.