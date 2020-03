Stop all'esodo verso la Sicilia. Presto nuovi medici e infermieri contro il Coronavirus

15/03/2020 06:00:00

"Chi arriva in Sicilia deve restare a casa e comunicarlo immediatamente alle autorità competenti. Per rispetto dei medici, degli operatori sanitari e di pubblica sicurezza e per contenere il contagio del coronavirus”.

Lo ha detto l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, parlando con i giornalisti a Messina, dove sono stati intensificati i controlli, anche da parte della Regione Siciliana, per chi giunge dal Nord in treno o con le navi.

Ieri infatti c’è stato l’ennesimo esodo dal Nord con i treni notturni per il Sud. Un esodo che ha mandato su tutte le furie i governatori delle regioni meridionali.

Il componente del governo Musumeci ha presieduto un vertice (al quale è intervenuto telefonicamente anche l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone), a cui hanno preso parte, tra gli altri, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, il comandante del Nucleo operativo del Corpo forestale regionale Gianluca Ferlito, i rappresentanti del management delle Aziende sanitarie messinesi e i vertici delle società che si occupano dei trasporti marittimi.

E’ stato l’ultimo esodo, si spera. Per prevenire il contagio da coronavirus, il Ministero dei Trasporti ha disposto lo stop dei treni notturni: a partire da ieri sera, sabato 14 marzo.

Un provvedimento che sventa il pericolo di nuove di esodi: appena una settimana fa, lo scorso sabato 7 marzo, tantissime persone hanno preso d’assalto la stazione di Milano per mettersi in viaggio verso il Sud Italia, in tanti perfino sprovvisti di biglietto, non rispettando l’invito del governo a non lasciare la zona rossa e, di fatto, comportando un esponenziale aumento di casi di contagio nelle regioni meridionali.



Intanto hanno risposto già in più di 600 infermieri e oltre 50 medici all’arruolamento straordinario della Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Lo riferisce il presidente della Regione, Nello Musumeci. «E' una prima significativa risposta - dice il governatore siciliano Nello Musumeci - che ci permette di rafforzare la linea dell’emergenza. La Regione si è mossa, da subito, per provare ad anticipare l’avanzata del virus, attraverso una serie di importanti misure come le procedure di reclutamento di nuovo personale sanitario. E’ un momento difficilissimo in cui tutti devono fare la propria parte: ogni singolo cittadino è chiamato al dovere del rispetto delle regole, anche a tutela dei tanti professionisti impegnati in corsia che, come tutti, a casa hanno famiglie e affetti».

Fino alle 12 di ieri i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.100, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 156 campioni (26 più di ieri).



Risultano ricoverati 53 pazienti (quattordici a Palermo, ventitré a Catania, cinque a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e tre a Trapani) di cui 11 in terapia intensiva, mentre 97 sono in isolamento domiciliare, quattro sono guariti e due deceduti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87